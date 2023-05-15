Екс-"холостяк" Іраклі Макацарія показав вагітну дружину

Шоумен Іраклі Макацарія з дружиною Лізою Чічуа. Фото: instagram.com/lizachichuaa

Шоумен Іраклі Макацарія вперше стане батьком. Його 21-річна дружина Ліза Чічуа вагітна первістком.

Відповідне фото пара опублікувала в Instagram.

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На фото можна добре розгледіти, що в дружини бізнесмена вже чималий живіт.

"Нас троє", — йдеться в підписі під фото.

Нагадаємо, що відома українська модель Алла Костромічова у День матері оголосила про другу вагітність. Вона також показала своє фото з чималим животиком.

Також ми повідомляли, що днями голлівудський актор Роберт Де Ніро, якому у серпні виповниться 80 років, оголосив, що він став батьком усьоме. Оскароносна зірка довго інтригу не тримав та назвав стать та ім’я дитини.

Додамо, що 13 травня первісток американо-барбадоської співачки Ріанни та репера A$AP Rocky святкуватиме перший день народження. Весь цей час зіркова парочка, яка чекає на появу другої дитини, приховувала ім’я сина. Втім, таблоїдам вдалося розсекретити його.