Екс-"холостяк" Іраклі Макацарія показав вагітну дружину
Шоумен Іраклі Макацарія вперше стане батьком. Його 21-річна дружина Ліза Чічуа вагітна первістком.
Відповідне фото пара опублікувала в Instagram.
Деталі
На фото можна добре розгледіти, що в дружини бізнесмена вже чималий живіт.
"Нас троє", — йдеться в підписі під фото.
Нагадаємо, що відома українська модель Алла Костромічова у День матері оголосила про другу вагітність. Вона також показала своє фото з чималим животиком.
Також ми повідомляли, що днями голлівудський актор Роберт Де Ніро, якому у серпні виповниться 80 років, оголосив, що він став батьком усьоме. Оскароносна зірка довго інтригу не тримав та назвав стать та ім’я дитини.
Додамо, що 13 травня первісток американо-барбадоської співачки Ріанни та репера A$AP Rocky святкуватиме перший день народження. Весь цей час зіркова парочка, яка чекає на появу другої дитини, приховувала ім’я сина. Втім, таблоїдам вдалося розсекретити його.