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Екс-"холостяк" Іраклі Макацарія показав вагітну дружину

15 травня 2023 03:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Екс-"холостяк" Іраклі Макацарія показав вагітну дружину
Шоумен Іраклі Макацарія з дружиною Лізою Чічуа. Фото: instagram.com/lizachichuaa
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Шоумен Іраклі Макацарія вперше стане батьком. Його 21-річна дружина Ліза Чічуа вагітна первістком.

Відповідне фото пара опублікувала в Instagram.

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Деталі

На фото можна добре розгледіти, що в дружини бізнесмена вже чималий живіт.

"Нас троє", — йдеться в підписі під фото.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @lizachichuaa

Нагадаємо, що відома українська модель Алла Костромічова у День матері оголосила про другу вагітність. Вона також показала своє фото з чималим животиком.

Також ми повідомляли, що днями голлівудський актор Роберт Де Ніро, якому у серпні виповниться 80 років, оголосив, що він став батьком усьоме. Оскароносна зірка довго інтригу не тримав та назвав стать та ім’я дитини. 

Додамо, що 13 травня первісток американо-барбадоської співачки Ріанни та репера A$AP Rocky святкуватиме перший день народження. Весь цей час зіркова парочка, яка чекає на появу другої дитини, приховувала ім’я сина. Втім, таблоїдам вдалося розсекретити його. 

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