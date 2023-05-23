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Саша Бо вагітна втретє

23 травня 2023 15:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Саша Бо вагітна втретє
Блогер Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Українська блогерка з двома мільйонами фоловерів Саша Бо поділилася радісною новиною. Знаменитість втретє стане мамою.

Про вагітність Саша Бо повідомила у своєму Instagram.

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Саша запостила коротке відео, демонструючи кругленький животик. Підписники блогера почали її вітати та висловлювати свої версії, на кого чекає Саша. Раніше інфлюєнсер уже ділилася фото у рожевому костюмі з написом: "Потягнуло на рожевий". Тоді фоловери запідозрили зірку у вагітності.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Минулого року Саша Бо вийшла заміж за одногрупника Платона Тарнавського. Вони разом навчалася на кафедрі хірургічної стоматології у Івано-Франківську.

Саша Бо раніше була заміжня. 2021 року вона оголосила про розлучення з Ігорем Пустовітом. Саша Бо виховує двох синів від першого шлюбу.

Нагадаємо, шоумен Іраклі Макацарія вперше стане батьком. Його 21-річна дружина Ліза Чічуа вагітна первістком.

Раніше стало відомо, що голлівудський актор Роберт Де Ніро, якому у серпні виповниться 80 років, оголосив, що він став батьком усьоме.

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