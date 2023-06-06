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Иракли Макацирия показал, как готовился к рождению сына

6 июня 2023 11:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Холостяк Макацария показал приготовление к рождению первенца
Иракли Макацария с женой. Фото: instagram.com/maqatsa/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Шоумен Иракли Макацария недавно сообщил, что стал отцом. Участник шоу "Холостяк" с нетерпением ждал появления первенца.

Видео, на котором готовит комнату сыну, звезда запостил на своей странице в Instagram.

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A post shared by Irakli Makatsaria (@maqatsa)

Макацария поблагодарил фолловеров за молитвы и добрые пожелания в соцсети.

На видео Иракли показал, как они с женой выбирали в магазине для сына коляску, наряды и мебель для детской комнаты.

Напомним, главный герой шоу "Холостяк-6" Иракли Макацария поддерживает Украину не только словом, но и делом. Сначала Иракли собирал гуманитарную помощь в родной Грузии, позже прилетел в Польшу.

Ранее стало известно, что украинская блогер с двумя миллионами фолловеров Саша Бо поделилась радостной новостью. Знаменитость в третий раз станет мамой.

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