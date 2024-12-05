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Ірина Федишин показала, як з синами проводить час у США

5 грудня 2024 15:48
Марія Покровська - Редактор
Ірина Федишин разом з синами повеселилася у США — фото
Ірина Федишин з синами. Фото: instagram.com/irynafedyshyn
Марія Покровська - Редактор

Співачка Ірина Федишин показалася зі своїми підрослими синами — 13-річним Юрієм та дев'ятирічним Олегом. Виконавиця разом із дітьми вирушила до Сполучених Штатів.

Світлинами із подорожі співачка поділилася в Instagram

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Ірина Федишин показала підрослих синів

Співачка вирушила на гастролі до США та взяла із собою і своїх синів. У перерві між концертами зіркова матуся разом із дітьми змогла прогулятися новими містами.

Ірина Федишин зі своїми синами
Ірина Федишин зі своїми синами. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Так, Федишин та її сини відчули літо серед зими у сонячному Орландо. Попри теплу погоду, у місті вирує справжня атмосфера Різдва.

Ірина Федишин з синами у США
Ірина Федишин з синами у США. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Співачка та її сини позували на тлі величезної новорічної ялинки. А також відвідали ще декілька тематичних локацій.

Співачка Ірина Федишин
Співачка Ірина Федишин. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Родина не втратила нагоди відвідати славнозвісний парк розваг Disney World. Для атмосферних фото співачка приміряла вушка Міні Маус, а її старший син Юрій одягнув світшот із культовим персонажем.

Ірина Федишин з синами Юрієм та Олегом
Ірина Федишин з синами Юрієм та Олегом. Фото: instagram.com/irynafedyshyn
Ірина Федишин у Disney World
Ірина Федишин у Disney World. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Раніше Володимир Дантес та Даша Кацуріна разом із дітьми прикрасили новорічну ялинку.

Також ми писали, що Потап показав, як разом із сином проводить час за кордоном.

США діти соцмережі українські зірки Ірина Федишин

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