Ірина Федишин разом з синами повеселилася у США — фото

Ірина Федишин з синами. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Співачка Ірина Федишин показалася зі своїми підрослими синами — 13-річним Юрієм та дев'ятирічним Олегом. Виконавиця разом із дітьми вирушила до Сполучених Штатів.

Світлинами із подорожі співачка поділилася в Instagram.

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Співачка вирушила на гастролі до США та взяла із собою і своїх синів. У перерві між концертами зіркова матуся разом із дітьми змогла прогулятися новими містами.

Ірина Федишин зі своїми синами. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Так, Федишин та її сини відчули літо серед зими у сонячному Орландо. Попри теплу погоду, у місті вирує справжня атмосфера Різдва.

Ірина Федишин з синами у США. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Співачка та її сини позували на тлі величезної новорічної ялинки. А також відвідали ще декілька тематичних локацій.

Співачка Ірина Федишин. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Родина не втратила нагоди відвідати славнозвісний парк розваг Disney World. Для атмосферних фото співачка приміряла вушка Міні Маус, а її старший син Юрій одягнув світшот із культовим персонажем.

Ірина Федишин з синами Юрієм та Олегом. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин у Disney World. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Раніше Володимир Дантес та Даша Кацуріна разом із дітьми прикрасили новорічну ялинку.

Також ми писали, що Потап показав, як разом із сином проводить час за кордоном.