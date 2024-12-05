Ірина Федишин разом з синами повеселилася у США — фото

Ірина Федишин показала, як з синами проводить час у США
Співачка Ірина Федишин показалася зі своїми підрослими синами — 13-річним Юрієм та дев'ятирічним Олегом. Виконавиця разом із дітьми вирушила до Сполучених Штатів.
Світлинами із подорожі співачка поділилася в Instagram.
Ірина Федишин показала підрослих синів
Співачка вирушила на гастролі до США та взяла із собою і своїх синів. У перерві між концертами зіркова матуся разом із дітьми змогла прогулятися новими містами.
Так, Федишин та її сини відчули літо серед зими у сонячному Орландо. Попри теплу погоду, у місті вирує справжня атмосфера Різдва.
Співачка та її сини позували на тлі величезної новорічної ялинки. А також відвідали ще декілька тематичних локацій.
Родина не втратила нагоди відвідати славнозвісний парк розваг Disney World. Для атмосферних фото співачка приміряла вушка Міні Маус, а її старший син Юрій одягнув світшот із культовим персонажем.
Раніше Володимир Дантес та Даша Кацуріна разом із дітьми прикрасили новорічну ялинку.
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