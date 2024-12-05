Ирина Федишин вместе с сыновьями повеселилась в США — фото

Ирина Федишин показала, как с сыновьями проводит время в США
Певица Ирина Федишин показалась со своими подросшими сыновьями — 13-летним Юрием и девятилетним Олегом. Исполнительница вместе с детьми отправилась в Соединенные Штаты.
Фотографиями из путешествия певица поделилась в Instagram.
Ирина Федышин показала подросших сыновей
Певица отправилась на гастроли в США и взяла с собой своих сыновей. В перерыве между концертами звездная мамочка вместе с детьми смогла прогуляться по новым городам.
Да, Федишин и его сыновья почувствовали лето среди зимы в солнечном Орландо. Несмотря на теплую погоду, в городе бурлит настоящая атмосфера Рождества.
Певица и ее сыновья позировали на фоне огромной елки. Также посетили еще несколько тематических локаций.
Семья не упустила возможности посетить знаменитый парк развлечений Disney World. Для атмосферных фото певица примерила ушки Мини Маус, а ее старший сын Юрий надел свитшот с культовым персонажем.
Ранее Владимир Дантес и Даша Кацурина вместе с детьми украсили новогоднюю елку.
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