Потап за кордоном показав, як проводив час із сином — фото

Потап показав, як проводить час зі своїм сином за кордоном
Скандальний український репер Потап показався зі своїм сином Андрієм. Зірковий батько поділився з підписниками, як проводив час із юнаком за кордоном.
Кадрами музикант поділився на своїй сторінці в Instagram.
Потап із сином показався за кордоном
У своєму блогу артист опублікував добірку фото, які були зроблені в різні дні. На них Потап показав, як насолоджувався відпочинком в компанії 16-річного сина.
Зірковий батько та юнак разом зі своїм другом відвідували екзотичні кафе та проводили час на затишній терасі біля басейну, а також відвідували спортивні майданчики.
Також Потап, який під час повномасштабної війни втік за кордон, показав, як тренується у спортзалі та ходить по магазинах.
"Коли вам більше нічого дати грі, копайте глибше", — підписав світлини виконавець.
Нагадаємо, днями кум Потапа розповів, чому артист виїхав за кордон під час війни.
Також співачка Мішель Андраде вперше розповіла, через що посварилася з Потапом.
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