Потап за кордоном показав, як проводив час із сином — фото

Потап. Фото: instagram.com/realpotap

Скандальний український репер Потап показався зі своїм сином Андрієм. Зірковий батько поділився з підписниками, як проводив час із юнаком за кордоном.

Кадрами музикант поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Потап із сином показався за кордоном

У своєму блогу артист опублікував добірку фото, які були зроблені в різні дні. На них Потап показав, як насолоджувався відпочинком в компанії 16-річного сина.

Потап з сином Андрієм. Фото: instagram.com/realpotap

Зірковий батько та юнак разом зі своїм другом відвідували екзотичні кафе та проводили час на затишній терасі біля басейну, а також відвідували спортивні майданчики.

Син Потапа з другом. Фото: instagram.com/realpotap

Потап та його син Андрій. Фото: instagram.com/realpotap

Також Потап, який під час повномасштабної війни втік за кордон, показав, як тренується у спортзалі та ходить по магазинах.

Український виконавець Потап. Фото: instagram.com/realpotap

"Коли вам більше нічого дати грі, копайте глибше", — підписав світлини виконавець.

Репер Потап. Фото: instagram.com/realpotap

Нагадаємо, днями кум Потапа розповів, чому артист виїхав за кордон під час війни.

Також співачка Мішель Андраде вперше розповіла, через що посварилася з Потапом.