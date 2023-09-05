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Ірина Сопонару зізналася, що наважилася на серйозну операцію

5 вересня 2023 14:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ірина Сопонару наважилася на серйозну операцію – чому лягла під ніж
Акторка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару у подкасті. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська акторка, телеведуча та зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару поділилася найпотаємнішим. Жінка відверто розповіла про пластичну операцію, яку вона собі зробила, та зізналася, що дуже боїться старіти.

Про це Ірина Сопонару розповіла під час інтерв’ю Славі Дьоміну в YouTube.

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Пластична операція

Відома українська телезірка зізналася, що вона наважилася зробити собі маммопластику, тобто, збільшити груди. Вона пояснила, що раніше їй подобалися дівчата, які не мають жодних форм, але з часом її думка змінилася щодо цього.

"У мене, як і раніше, невеликі груди. Мені захотілося, у мене змінився смак. Мені раніше подобалися такі дівчата з плоскими грудьми, без талії, щоб стегна були не дуже виражені. Мені подобалася модель Фрея Беха, Кіра Найтлі. І це змінилося", — пояснює Ірина Сопонару.

Ирина Сопонару на интервью у Славы Демина
Українська акторка Ірина Сопонару на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Вона також зазначила, що їй почали подобатися жінки з формами, чого не вистачало їй самій. Тому вона вирішила збільшити свої груди, адже "життя коротке". За словами Ірини, весь цей час вона жила з маленькими формами, але тепер вона вирішила змінити це.

"Мені почали подобатися форми, і мені не вистачало в деяких місцях цих форм. І я подумала, що життя таке коротке, воно одне. Я прожила 35 років із маленькими грудьми й хочу решту життя прожити із середніми грудьми", — також зізналася українська акторка.

Страх старості

Ірина Сопонару відверто розповіла про те, який в неї є страх постаріти. Вона зазначила, що до останнього хоче робити все для того, щоб якнайдовше мати молодий вигляд. Акторка готова робити різні процедури для того, щоб покращити стан шкіри.

Ирина Сопонару
Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

"Є такі, що старіють красиво, їх не бентежать зморшки. Я цементом заллю обличчя, аби воно було більш-менш. Я робитиму процедури до останнього, якісь апаратні, ін'єкційні, я намагатимуся цей момент відстрочити", — також заявила Ірина Сопонару.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська акторка Ірина Сопонару почала готуватися до свого весілля.

Раніше ми розповідали про те, що українська акторка Ірина Сопонару відверто відповіла на цікаві запитання підписників. 

Також ми повідомляли про те, що зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару зізналася, чи хоче вона створити свою сім’ю.

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