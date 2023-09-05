Ирина Сопонару решилась на серьезную операцию – почему легла под нож

Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару в подкасте. Фото: скриншот с YouTube

Украинская актриса, телеведущая и звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару поделилась сокровенным. Женщина откровенно рассказала о пластической операции, которую она сделала, и призналась, что очень боится стареть.

Об этом Ирина Сопонару рассказала в интервью Славе Демину в YouTube.

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Известная украинская телезвезда призналась, что она решилась сделать себе маммопластику, то есть, увеличить грудь. Она объяснила, что раньше ей нравились девушки, у которых нет никаких форм, но со временем ее мнение изменилось по поводу этого.

"У меня по-прежнему небольшая грудь. Мне захотелось, у меня изменился вкус. Мне раньше нравились такие девушки с плоской грудью, без талии, чтобы бедра были не очень выражены. Мне нравилась модель Фрея Беха, Кира Найтли. И это изменилось", — объясняет Ирина Сопонару.

Украинская актриса Ирина Сопонару на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Она также отметила, что ей стали нравиться женщины с формами, чего ей не хватало самой. Поэтому она решила увеличить свою грудь, ведь "жизнь коротка". По словам Ирины, все это время она жила с маленькими формами, но теперь решила изменить это.

"Мне начали нравиться формы, и мне не хватало в некоторых местах этих форм. И я подумала, что жизнь так коротка, она одна. Я прожила 35 лет с маленькой грудью и хочу остальную жизнь прожить со средней грудью", — также призналась украинская актриса.

Страх старости

Ирина Сопонару откровенно рассказала о том, какой у нее есть страх состариться. Она отметила, что до последнего хочет делать все для того, чтобы дольше выглядеть молодой. Актриса готова делать разные процедуры для того, чтобы улучшить состояние кожи.

Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

"Есть такие, которые стареют красиво, их не смущают морщины. Я цементом залью лицо, чтобы оно было более-менее. Я буду делать процедуры до последнего, какие-то аппаратные, инъекционные, я постараюсь этот момент отсрочить", — также заявила Ирина Сопонару.

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