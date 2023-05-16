Акторка "Жіночого Кварталу" Сопонару заручилась та готується до весілля
Акторка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару заручилась зі своїм бойфрендом. Зірка українського шоу-бізнесу готується до весілля з іноземцем.
Про це вона повідомила у своєму Instagram.
Хто обранець акторки
36-річна зіркова уродженка Чернівців тривалий час зустрічається з британським бізнесменом Рісом. Ірина натякала йому на весілля, втім чоловік хотів робити все поступово.
Ріс підготував Ірині листа, а також листівку, де була зображена каблучка з дорогоцінним камінням та напис англійською: "Ти вийдеш за мене заміж?". Після такої пропозиції Сопонару не могла не відповісти "Так".
"Ми з Рісом більше не зустрічаємося. Тепер ми заручені", — підписала фотографії Сопонару.
В коментарях привітання залишили зіркові друзі Ірини: телеведучі Олена Кравець, Леся Нікітюк, Міла Єремєєва; танцюристка Ілона Гвоздьова; модель Алла Костромічова та інші.
Нагадаємо, раніше ми писали, що ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська заручилась з бойфрендом: співачка готується до третього весілля. Також ми розповідали, що Злата Огнєвіч завітала на ЛГБТ-весілля учасника "Холостячки" в білій сукні.