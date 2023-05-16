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Акторка "Жіночого Кварталу" Сопонару заручилась та готується до весілля

16 травня 2023 17:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Акторка "Жіночого Кварталу" Сопонару заручилась та готується до весілля
Акторка Ірина Сопонару. Фото: Instagram/irinasoponaru
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Акторка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару заручилась зі своїм бойфрендом. Зірка українського шоу-бізнесу готується до весілля з іноземцем. 

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

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36-річна зіркова уродженка Чернівців тривалий час зустрічається з британським бізнесменом Рісом. Ірина натякала йому на весілля, втім чоловік хотів робити все поступово. 

Ріс підготував Ірині листа, а також листівку, де була зображена каблучка з дорогоцінним камінням та напис англійською: "Ти вийдеш за мене заміж?". Після такої пропозиції Сопонару не могла не відповісти "Так". 

Обручка Ірини Сопонару. Фото: Instagram/irinasoponaru
Акторка Ірина Сопонару з нареченим. Фото: Instagram/irinasoponaru

"Ми з Рісом більше не зустрічаємося. Тепер ми заручені", — підписала фотографії Сопонару.

В коментарях привітання залишили зіркові друзі Ірини: телеведучі Олена Кравець, Леся Нікітюк, Міла Єремєєва; танцюристка Ілона Гвоздьова; модель Алла Костромічова та інші. 

Привітання зіркових подруг Ірини Сопонару. Скриншот: Instagram/irinasoponaru

Нагадаємо, раніше ми писали, що ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська заручилась з бойфрендом: співачка готується до третього весілля. Також ми розповідали, що Злата Огнєвіч завітала на ЛГБТ-весілля учасника "Холостячки" в білій сукні.

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