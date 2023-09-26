Як Ірмі Вітовській працювалося з росіянами — відверта заява

Українська акторка Ірма Вітовська під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська акторка і зірка відомого телесеріалу "Леся+Рома" Ірма Вітовська розповіла про співпрацю з росіянами. Жінка зізналася, якими були актори країни-агресорки у роботі ще до початку повномасштабної війни.

Про це Ірма Вітовська розповіла в інтерв’ю порталу "РБК-Україна".

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Відома акторка зазначає, що російські актори дуже добре робили вигляд, що вони люблять і поважають Україну. Більш того, Ірма підкреслила, що вони навіть вчилися говорити слова українською мовою, через що їй здалося, що вони непогані люди.

"Я не зустрічала відвертих українофобів. Всі вони тут дуже гарно імітували любов до України і повагу. Вчились говорити "дякую" і "до побачення". Мені навіть здавалося, що у них все непогано з головою", — згадала українська телезірка.

Українська акторка Ірма Вітовська під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також вона зізналася, що не змогла подружитися навіть з тими українцями, які тоді працювали в Росії. На початку повномасштабної війни Ірма чекала на те, що ці люди щось скажуть про ситуацію в Україні, але вони нічого не коментували.

"Я знаю, що були дзвінки російським акторам, які були не дуже лояльні до Путіна. Їм казали або закрити рот, або впроваджуватися у той рупор, який всі взяли. Думаю, що ми потім багато чого цікавого дізнаємося. Багато хто з них є щиро імперцями і не вважає нас самодостатньою культурою. А багато хто просто заткнулися грошима, страхом і якимось компроматом", — також додала Ірма Вітовська.

Акторка Ірма Вітовська на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Думка про артистів-зрадників

Українська акторка вважає тих, хто обрав працювати і жити в Росії, "людьми-кульбабками". Вона впевнена, що такі люди більше не зможуть повернутися до України.

Зірка "Леся+Рома" Ірма Вітовська на публічній дискусії в Івано-Франківську. Фото: скриншот з YouTube

"Люди, які обрали жити з ворогом, — це "люди-кульбабки". Це квиток в одну сторону. Якщо немає відчуття провини, то і не буде покаяння. Можливо, там все нормально з логічністю своїх вчинків. Вони думають, що нібито вони не воюють, не стріляють, не підтримують війну, але й не можуть нічого сказати проти. Це слабкість духу — коли вбивають матір на очах, а вони мовчать", — зазначила акторка.

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