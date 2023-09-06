Які страхи з'явилися в акторки Даші Трегубової – відверте зізнання

Ведуча та акторка Даша Трегубова під час прочитання віршів. Фото: скриншот з YouTube

Українська ведуча та акторка, продюсерка та режисерка Даша Трегубова дала відверте інтерв’ю. Під час нього відома телезірка зізналася, який в неї з’явився страх, та пояснила, що викликає в неї сльози під час повномасштабної війни в Україні.

Відверте інтерв’ю Даша Трегубова дала каналу "Інформатор".

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Що викликає сльози

Даша зізнається, що вона завжди була дуже сентиментальною, але сьогодні вона дозволяє собі бути більш емоційною перед оточуючими. Вона пояснила, що може розплакатися з будь-яких причин, які стосуються повномасштабної війни в Україні.

Акторка також розповіла, що вона не може стримати сліз, коли бачить, як російські війська знищують житлові будинки українців. А коли вона починає плакати, з нею плачуть й оточуючі, адже робить вона це дуже голосно.

Українська ведуча Даша Трегубова під час прочитання віршів. Фото: скриншот з YouTube

"Я завжди була така дуже тонкосльоза, з мене сльозу легко видавити, але зараз я чесно скажу, я документальне кіно наше українське дивитися спокійно не можу. Сиджу і реально плачу, навіть якщо в фільмі немає трагічних моментів. Я просто бачу зруйновані будинки і розумію, що не можу стриматись, в мене просто ллються сльози, а якщо я плачу, то зі мною починають плакати всі оточуючі, тому що я роблю це голосно із всхлипами", — зізнається Даша Трегубова.

Чого боїться

Українська телеведуча помітила те, що за останні півтора роки в неї з’явився один страх. Причому, пов'язаний він не з обстрілами, а з водійським сидінням в автомобілях. Вона зізнається, що зараз дуже боїться їхати сама за кермом на далекі відстані.

Даша розповіла, як одного разу в Італії з нею сталася неприємна ситуація, через яку вона досі боїться сидіти за кермом.

Акторка Даша Трегубова під час інтерв'ю у програмі "Світське життя". Фото: скриншот з YouTube

"З того моменту, коли вивозила дитину за кордон, тоді відвідала багато європейських міст і країн, щось у мене зламалося і я стала дуже боятися водити авто на далекі відстані. Києвом ще їздити можу, а поїхати в інше місто — ні. Це почалось після Італії, там були неприємні моменти. Їхали поряд фури і бачили, що у мене українські номери, і вони спеціально мене лякали так, що я ледве не злітала з траси. Це було двічі. І сильно, мабуть, так тоді напружилась і злякалась, що досі боюсь", — згадала Даша Трегубова.

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