Про яку роль акторка Ірма Вітовська шкодує найбільше – там був росіянин

Українська акторка Ірма Вітовська під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Акторка, зірка відомого телесеріалу "Леся+Рома" і заслужена артистка України Ірма Вітовська дала відверте інтерв’ю. Жінка чесно розповіла про свою творчість та зізналася, за яку роль у своїй кар’єрі їй соромно найбільше.

Відверте інтерв’ю Ірма Вітовська дала порталу "РБК-Україна".

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Відома телезірка зізналася, що вона дуже шкодує про роль у серіалі "Останній москаль" від каналу "1+1", де вона знялася у першому сезоні у 2015 році. Ірма стверджує, що вона не читала повний сценарій, а ознайомилася лише зі своїми сценами.

Зірка серіалу "Леся+Рома" Ірма Вітовська на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"Після Майдану єдиним своїм несвідомим гріхом вважаю "Останній москаль", знятий у 2015 році. Я не читала сценарій повністю, а тільки свої сцени, які були прив’язані локально до одного виконавця, і мене вони не злякали. Це була моя помилка", — зізнається Ірма Вітовська.

Відомо, що у другому сезоні українського серіалу акторка вже не знімалася. Вона зазначила, що тоді робили з тими акторами, які відмовлялися виконувати свою програму.

Акторка Ірма Вітовська у програмі "ЖВЛ". Фото: скриншот з YouTube

"На той час на каналі сиділа команда, яка озвучила на інші проєкти, що я наказана за цей вчинок. Тоді на телебаченні культивувалися такі речі. Якщо ви не виконуєте якусь програму, ви можете бути в репресії — вас не зніматимуть всі продукти цього каналу", — також додала українська акторка.

Зараз Ірма Вітовська відмовляється від комедій, адже не готова грати у такому жанрі.

Що відомо про серіал "Останній москаль"

"Останній москаль" — це український комедійний телесеріал виробництва каналу "1+1". За сюжетом син російського олігарха намагається сховатися від спецслужб і бандитів у свого дядька Івана на Прикарпатті, куди ще ніколи не ступала нога росіянина.

Головним героєм у серіалі став росіянин Ігор Скрипко, який не засудив повномасштабне вторгнення в Україні.

Український ведучий Юрій Горбунов та російський актор Ігор Скрипко у серіалі "Останній москаль". Фото: скриншот з YouTube

Також у серіалі знялася акторка Галина Безрук, яка зараз будує свою кар’єру в Росії. Серед українських акторів:

Назар Задніпровський

Юрій Горбунов

Володимир Горянський

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