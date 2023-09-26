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Ирма Витовская честно рассказала о сотрудничестве с российскими актерами

26 сентября 2023 14:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как Ирме Витовской работалось с россиянами — откровенное заявление
Украинская актриса Ирма Витовская во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская актриса и звезда известного телесериала "Леся+Рома" Ирма Витовская рассказала о сотрудничестве с россиянами. Женщина призналась, какими были актеры страны-агрессора в работе еще до начала полномасштабной войны.

Об этом Ирма Витовская рассказала в интервью порталу "РБК-Украина".

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Известная актриса отмечает, что российские актеры очень хорошо делали вид, что они любят и уважают Украину. Более того, Ирма подчеркнула, что они даже учились говорить слова на украинском языке, поэтому ей показалось, что они неплохие люди.

"Я не встречала откровенных украинофобов. Все они здесь очень хорошо имитировали любовь к Украине и уважение. Учились говорить "дякую" и "до побачення". Мне даже казалось, что у них все неплохо с головой", — вспомнила украинская телезвезда.

Ирма Витовская
Украинская актриса Ирма Витовская во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также она призналась, что не смогла подружиться даже с украинцами, которые тогда работали в России. В начале полномасштабной войны Ирма ждала, что эти люди что-то скажут о ситуации в Украине, но они ничего не комментировали.

"Я знаю, что были звонки российским актерам, которые были не очень лояльны к Путину. Им говорили либо закрыть рот, либо внедряться в тот рупор, который все взяли. Думаю, что мы потом много интересного узнаем. Многие из них являются искренне имперцами и не считают нас самодостаточной культурой. А многие просто заткнулись деньгами, страхом и каким-то компроматом", — добавила Ирма Витовская.

Ирма Витовская
Актриса Ирма Витовская на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Мнение об артистах-предателях

Украинская актриса считает тех, кто выбрал работать и жить в России, "людьми-одуванчиками". Она уверена, что такие люди больше не смогут вернуться в Украину.

Ирма Витовская
Звезда "Леся+Рома" Ирма Витовская на публичной дискуссии в Ивано-Франковске. Фото: скриншот с YouTube

"Люди, которые выбрали жить с врагом, — это "люди-одуванчики". Это билет в одну сторону. Если нет чувства вины, то и не будет покаяния. Возможно, там все нормально с логичностью своих поступков. Они думают, что они якобы не воюют, не стреляют, не поддерживают войну, но и не могут ничего сказать против. Это слабость духа — когда убивают мать на глазах, а они молчат", — отметила актриса.

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Ирма Витовская призналась, о какой роли она жалеет.

Раньше мы рассказывали о том, что актриса Ирма Витовская объяснила, что она будет делать, если будет война.

Также мы сообщали о том, что известная телезвезда Даша Трегубова рассказала о своих страхах.

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