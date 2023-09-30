Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ірма Вітовська пояснила, чому українські актори знімались у росіян arrow

Ірма Вітовська пояснила, чому українські актори знімались у росіян

30 вересня 2023 09:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ірма Вітовська пояснила, чому українські актори знімались у росіян
Акторка Ірма Вітовська. Фото: Facebook/irmcya
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Акторка Ірма Вітовська поділилась своїм баченням ситуації співпраці українців з російськими кінопродюсерами до початку повномасштабної війни. Одночасно, зірка виправдала колег, які працювали на ринок РФ до російської військової агресії 2014 року. 

Про це Вітовська розповіла в інтерв’ю виданню OBOZREVATEL.

Читайте також:

Акторка про співпрацю з російськими продакшенами

Вітовська зазначила, що наші актори працювали в контенті, який знімався на російські гроші та транслювався і на РФ, і на Україну. Знімали в нашій країні, бо дешевше. 

"Звичайно, українські артисти були додатком, потрапляли на якісь невеликі ролі. Цього контенту було багато. Ще одна історія — копродукція. В цьому випадку велика частина коштів йшла з Росії, якась з українських продакшенів — такий собі бізнес, який працював на спільну ідентичність. Про це дуже гарно розповідається в документальному циклі "Остання війна" Мирослави Барчук, який раджу дуже всім подивитися. В частині "Какая разница" — саме про це йдеться", — розповіла  Ірма Вітовська.

Акторка Ірма Вітовська. Фото: Facebook/irmcya

За словами акторки, до 2014 року Україна нічого не виробляла, а в Росії можна було поправити якісь фінансові питання, не випасти з кінопроцесу. Саме тому наші актори і надавали послуги свого ремесла росіянам.

"Це робили абсолютно всі. А от після 2014 року, відвертої агресії, після того, як почали вбивати наших людей, то кожен вирішував для себе сам: вийти з цієї гри чи залишитися. Вийшли не так багато акторів, як хотілося би. Чим керувалися інші? Питання особисто до кожного", — підсумувала Вітовська. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як зрадниця Ані Лорак відсвяткувала 45-річчя в компанії путіністів. Також ми розповідали, про яку роль акторка Ірма Вітовська шкодує найбільше.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Втратив тих, кого приручив: як скандал з Арестовичем вплине на його рейтинг

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз