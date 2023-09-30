Ірма Вітовська пояснила, чому українські актори знімались у росіян

Акторка Ірма Вітовська. Фото: Facebook/irmcya

Акторка Ірма Вітовська поділилась своїм баченням ситуації співпраці українців з російськими кінопродюсерами до початку повномасштабної війни. Одночасно, зірка виправдала колег, які працювали на ринок РФ до російської військової агресії 2014 року.

Про це Вітовська розповіла в інтерв’ю виданню OBOZREVATEL.

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Вітовська зазначила, що наші актори працювали в контенті, який знімався на російські гроші та транслювався і на РФ, і на Україну. Знімали в нашій країні, бо дешевше.

"Звичайно, українські артисти були додатком, потрапляли на якісь невеликі ролі. Цього контенту було багато. Ще одна історія — копродукція. В цьому випадку велика частина коштів йшла з Росії, якась з українських продакшенів — такий собі бізнес, який працював на спільну ідентичність. Про це дуже гарно розповідається в документальному циклі "Остання війна" Мирослави Барчук, який раджу дуже всім подивитися. В частині "Какая разница" — саме про це йдеться", — розповіла Ірма Вітовська.

Акторка Ірма Вітовська. Фото: Facebook/irmcya

За словами акторки, до 2014 року Україна нічого не виробляла, а в Росії можна було поправити якісь фінансові питання, не випасти з кінопроцесу. Саме тому наші актори і надавали послуги свого ремесла росіянам.

"Це робили абсолютно всі. А от після 2014 року, відвертої агресії, після того, як почали вбивати наших людей, то кожен вирішував для себе сам: вийти з цієї гри чи залишитися. Вийшли не так багато акторів, як хотілося би. Чим керувалися інші? Питання особисто до кожного", — підсумувала Вітовська.

Нагадаємо, раніше ми писали, як зрадниця Ані Лорак відсвяткувала 45-річчя в компанії путіністів. Також ми розповідали, про яку роль акторка Ірма Вітовська шкодує найбільше.