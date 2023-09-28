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Зрадниця Ані Лорак відсвяткувала день народження в компанії путіністів

28 вересня 2023 08:26
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зрадниця Ані Лорак відсвяткувала день народження в компанії путіністів
Співачка Ані Лорак. Фото: Instagram/anilorak
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Власниця українського громадянства, яка потрапила під санкції РНБО, співачка Ані Лорак відсвяткувала день народження. Зрадниці виповнилося 45 років. З цього приводу вона дала концерт в одному з найбільших майданчиків Москви. На захід завітали чимало путіністів. 

Новини.LIVE розкаже детальніше про святкування колаборантки та реакцію українців на її день народження.

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Кароліна Куєк (справжнє ім’я співачки) відіграла шоу перед багатотисячним натовпом громадян країни-терориста. Одним з перших на сцену привітати зрадницю вийшов її кум, пропагандист Філіп Кіркоров. На публіку він подарував квіти колаборантці та заспівав з нею дуетом. 

Лорак "витягнула" на сцену і свою єдину доньку, 12-річну доньку Софію. Дівчина разом зі співачкою та її родиною живе в одному з елітних районів під Москвою. Батько Софії, турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу, на свято в Росію не приїхав. Він живе в Україні, підтримує нашу країну і не коментує громадянську позицію ексдружини. 

Також Кароліна залюбки роздавала інтерв’ю федеральним пропагандистським телеканалам, з одним з яких вона нещодавно почала співпрацю. Тобто, по факту, Лорак отримує гроші з бюджету країни-терориста.

Реакція соцмереж

В Instagram Кароліна публікує фото та відео з закритими коментарями. Втім у Facebook такого функціонала не має. Лорак опублікувала фотографію з приводу свого дня народження. Українці не промовчали. 

  • Не маю ніякого бажання вітати людину, яка відреклась від своєї Батьківщини, не підтримала, промовчала. Ці люди викликають огиду, хоча раніше дуже подобалась
  • Раніше я була вашою шанувальницею, ви мені подобалися повністю як співачка і як людина. Від вашого таланту шаленіла. Зараз ти стала зрадницею і бажати чогось хорошого не буду. Зупиніться і покайтеся перед нашою країною
  • Крим це Україна, а ти Кароліна, просто РФ підстілка
  • Чесно, гидко дивитися. Як ти їм співаєш ті пісні, як в тебе рот розкривається, щоб співати, знаючи про те що твій народ тими уб***ами убивають, просто життя забирають малесеньких дітей. Невже тобі не жаль? Невже ти не з України піднялася?

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак EL Кравчук прокоментував поведінку Лорак та Повалій у Росії. Також ми розповідали, що слід Ані Лорак знайшли в окупованій Євпаторії.

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