Ирма Витовская объяснила, почему украинские актеры снимались у россиян

Актриса Ирма Витовская. Фото: Facebook/irmcya

Актриса Ирма Витовская поделилась своим видением ситуации сотрудничества украинцев с российскими кинопродюсерами до начала полномасштабной войны. Одновременно звезда оправдала коллег, работавших на рынок РФ до российской военной агрессии 2014 года.

Об этом Витовская рассказала в интервью изданию OBOZREVATEL.

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Витовская отметила, что наши актеры работали в контенте, который снимался на российские деньги и транслировался и в РФ, и на Украину. Снимали в нашей стране, потому что дешевле.

"Конечно, украинские артисты были придатком, попадали на какие-то небольшие роли. Этого контента было много. Еще одна история — копродукция. В этом случае большая часть средств шла из России, какая-то из украинских продакшенов — этакий бизнес, работавший на общую идентичность. Об этом очень хорошо рассказывается в документальном цикле "Последняя война" Мирославы Барчук, который советую очень всем посмотреть. В части "Какая разница" — именно об этом идет речь", — рассказала Ирма Витовская.

Актриса Ирма Витовская. Фото: Facebook/irmcya

По словам актрисы, до 2014 года Украина ничего не производила, а в России можно было поправить какие-либо финансовые вопросы, не выпасть из кинопроцесса. Именно поэтому наши актеры и оказывали услуги своего ремесла россиянам.

"Это делали абсолютно все. А вот после 2014 года, откровенной агрессии, после того, как начали убивать наших людей, каждый решал для себя сам: выйти из этой игры или остаться. Вышли не так много актеров, как хотелось бы. Чем руководствовались другие? Вопрос лично к каждому", — подытожила Витовская.

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