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Історична угода — в Голлівуді закінчився страйк кіноакторів

9 листопада 2023 07:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Історична угода — в Голлівуді закінчився страйк кіноакторів
Учасники страйку акторів у США. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У США закінчився страйк голлівудських акторів. Американська федерація артистів телебачення та радіо (SAG-AFTRA) змогла домовитися з впливовими кіностудіями та стрімінговими платформами. 

Про це повідомляє видання Variety.

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Учасники переговорів схвалили попередню угоду, яка припинить найтриваліший страйк акторів проти кіно- та телестудій в історії Голлівуду. Профспілка заявила, що 118-денний страйк офіційно завершиться в четвер, 9 листопада, о 12:01 за місцевим часом.

Переговорний комітет профспілки схвалив угоду одноголосним голосуванням. Далі у п’ятницю угода надходить до національної ради SAG-AFTRA для затвердження.

Обидві сторони провели останні кілька днів, доводячи останні штрихи до угоди, яка передбачає перші в історії захист акторів від штучного інтелекту та історичне підвищення зарплати. Згідно з угодою, більшість мінімумів буде збільшено на 7% — на два відсотки більше, ніж підвищення, отримані Гільдією сценаристів Америки та Гільдією режисерів Америки, які припинили страйк раніше і залишили акторів сам на сам з кінобосами. 

Голлівуд актори
Актори змогли домовитися з кінобосами. Фото: Google

Згідно з електронним листом, надісланим членам SAG-AFTRA, угода також передбачає бонус за участь у потоковому ефірі, а також збільшення пенсійних та медичних внесків. Профспілка заявила, що загальна вартість контракту перевищує один мільярд доларів.

"Ми уклали контракт, який дозволить членам SAG-AFTRA з усіх категорій будувати стійку кар’єру. Багато тисяч виконавців зараз і в майбутньому отримають користь від цієї роботи", — йдеться в електронному листі профспілки.

Очікується, що профспілка проведе урочисті заходи по всій країні. Водночас актори зможуть повернутися на знімалньі майданчики та братимуть в промо фільмів. Також зірки нарешті зможуть розповісти про проєкти, яки вийшли у світ під час страйку. 

Першими проти кінобосів у травні вийшли сценаристи. За два місяці до них доєдналися й актори. Подібного у США не було 60 років. SAG-AFTRA представляє інтереси 160 тисяч працівників індустрії, включаючи всесвітньовідомих акторів та акторок. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що профспілка акторів США закликала не вдягати костюми на Геловін через страйк. Також ми розповідали, що штучний інтелект навчився створювати фільми за завданими сценаріями.

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