Профспілка акторів США закликала не вдягати костюми на Гелловін через страйк
Профспілка акторів США Sag-Aftra попередила своїх учасників щодо того, що перевдягання в своїх улюблених персонажів з фільмів на Гелловін може бути порушенням правил страйку. Зазначається, що страйк акторів тривє вже чотири місяці.
Про це пише The Guardian.
Страйк акторів
За інформацією журналістів, невідомо, коли завершиться така форма протесту, адже 11 жовтня вчергове зірвалися перемовини між Sag-Aftra та організацією, що представляє студії, мережі та стрімінгові сервіси, а саме Альянсом продюсерів кіно і телебачення (AMPTP).
Що порадили у профспілці
"Обирайте костюми, натхненні узагальненими персонажами і фігурами (привид, зомбі, павук тощо)", — порадили у посібнику та додали, що члени профспілки не мають "публікувати фотографії костюмів, натхненних страйковим контентом, у соціальних мережах".
Як відомо, кіноперсонаж Барбі і телеперсонаж Середа Аддамс мають стати двома найпопулярнішими костюмами в цьому році на Гелловін, проте у профспілці закликали своїх членів відмовитися від персонажів, яких зіграли актори.
Як відреагували зірки
"Я з нетерпінням чекаю, коли зможу кричати "короста" на свою 8-річну доньку всю ніч. Вона не в профспілці, але їй треба навчитися", — відреагував на заклик профспілки у своєму Twitter відомий актор, який зіграв Дедпула, Раян Рейнольдс.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Netflix планує підвищити ціни на тарифні плани без реклами після завершення страйків голлівудських акторів і сценаристів. Це має статися не відразу, а за кілька місяців.
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