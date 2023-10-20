Профспілка акторів США закликала не вдягати костюми на Гелловін через страйк

Святкування Гелловіну. Ілюстративне фото: REUTERS/Tyrone Siu

Профспілка акторів США Sag-Aftra попередила своїх учасників щодо того, що перевдягання в своїх улюблених персонажів з фільмів на Гелловін може бути порушенням правил страйку. Зазначається, що страйк акторів тривє вже чотири місяці.

Про це пише The Guardian.

Читайте також:

Страйк акторів

За інформацією журналістів, невідомо, коли завершиться така форма протесту, адже 11 жовтня вчергове зірвалися перемовини між Sag-Aftra та організацією, що представляє студії, мережі та стрімінгові сервіси, а саме Альянсом продюсерів кіно і телебачення (AMPTP).

Що порадили у профспілці

"Обирайте костюми, натхненні узагальненими персонажами і фігурами (привид, зомбі, павук тощо)", — порадили у посібнику та додали, що члени профспілки не мають "публікувати фотографії костюмів, натхненних страйковим контентом, у соціальних мережах".

Як відомо, кіноперсонаж Барбі і телеперсонаж Середа Аддамс мають стати двома найпопулярнішими костюмами в цьому році на Гелловін, проте у профспілці закликали своїх членів відмовитися від персонажів, яких зіграли актори.

Як відреагували зірки

"Я з нетерпінням чекаю, коли зможу кричати "короста" на свою 8-річну доньку всю ніч. Вона не в профспілці, але їй треба навчитися", — відреагував на заклик профспілки у своєму Twitter відомий актор, який зіграв Дедпула, Раян Рейнольдс.

Скриншот допису зі сторінки Раяна Рейнольдса у Twitter

Нагадаємо, раніше ми писали, що Netflix планує підвищити ціни на тарифні плани без реклами після завершення страйків голлівудських акторів і сценаристів. Це має статися не відразу, а за кілька місяців.