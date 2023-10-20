Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Профспілка акторів США закликала не вдягати костюми на Гелловін через страйк arrow

Профспілка акторів США закликала не вдягати костюми на Гелловін через страйк

20 жовтня 2023 08:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Профспілка акторів США закликала не вдягати костюми на Гелловін через страйк
Святкування Гелловіну. Ілюстративне фото: REUTERS/Tyrone Siu
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Профспілка акторів США Sag-Aftra попередила своїх учасників щодо того, що перевдягання в своїх улюблених персонажів з фільмів на Гелловін може бути порушенням правил страйку. Зазначається, що страйк акторів тривє вже чотири місяці.

Про це пише The Guardian.

Читайте також:

Страйк акторів

За інформацією журналістів, невідомо, коли завершиться така форма протесту, адже 11 жовтня вчергове зірвалися перемовини між Sag-Aftra та організацією, що представляє студії, мережі та стрімінгові сервіси, а саме Альянсом продюсерів кіно і телебачення (AMPTP).

Що порадили у профспілці

"Обирайте костюми, натхненні узагальненими персонажами і фігурами (привид, зомбі, павук тощо)", — порадили у посібнику та додали, що члени профспілки не мають "публікувати фотографії костюмів, натхненних страйковим контентом, у соціальних мережах".

Як відомо, кіноперсонаж Барбі і телеперсонаж Середа Аддамс мають стати двома найпопулярнішими костюмами в цьому році на Гелловін, проте у профспілці закликали своїх членів відмовитися від персонажів, яких зіграли актори. 

Як відреагували зірки

"Я з нетерпінням чекаю, коли зможу кричати "короста" на свою 8-річну доньку всю ніч. Вона не в профспілці, але їй треба навчитися", — відреагував на заклик профспілки у своєму Twitter відомий актор, який зіграв Дедпула, Раян Рейнольдс.

страйк акторів в США
Скриншот допису зі сторінки Раяна Рейнольдса у Twitter

Нагадаємо, раніше ми писали, що Netflix планує підвищити ціни на тарифні плани без реклами після завершення страйків голлівудських акторів і сценаристів. Це має статися не відразу, а за кілька місяців. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі