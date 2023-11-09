Историческое соглашение — в Голливуде закончилась забастовка киноактеров

Участники забастовки в США. Фото: Google

В США закончилась забастовка голливудских актеров. Американская федерация артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA) смогла договориться с влиятельными киностудиями и стриминговыми платформами.

Об этом сообщает издание Variety.

Читайте также:

Возрождение кинематографа в США

Участники переговоров одобрили предварительное соглашение, которое прекратит самую продолжительную забастовку актеров против кино- и телестудий в истории Голливуда. Профсоюз заявил, что 118-дневная забастовка официально завершится в четверг, 9 ноября, в 12:01 по местному времени.

Переговорный комитет профсоюза одобрил соглашение единогласным голосованием. Далее в пятницу соглашение поступает в национальный совет SAG-AFTRA для утверждения.

Обе стороны провели последние несколько дней, доводя последние штрихи до соглашения, предусматривающего первые в истории защиту актеров от искусственного интеллекта и историческое повышение зарплаты. Согласно соглашению, большинство минимумов будет увеличено на 7% — на два процента больше, чем повышение, полученное Гильдией сценаристов Америки и Гильдией режиссеров Америки, которые прекратили забастовку ранее и оставили актеров один на один с кинобоссами.

Актеры смогли договориться с кинобоссами. Фото: Google

Согласно электронному письму, отправленному членам SAG-AFTRA, соглашение также предусматривает бонус за участие в потоковом эфире, а также увеличение пенсионных и медицинских взносов. Профсоюз заявил, что общая стоимость контракта превышает один миллиард долларов.

"Мы заключили контракт, который позволит членам SAG-AFTRA из всех категорий строить устойчивую карьеру. Многие тысячи исполнителей сейчас и в будущем получат пользу от этой работы", — говорится в электронном письме профсоюза.

Ожидается, что профсоюз проведет торжественные мероприятия по всей стране. В то же время, актеры смогут вернуться на съемочные площадки и будут брать в промо фильмы. Также звезды наконец-то смогут рассказать о проектах, вышедших в свет во время забастовки.

Первыми против кинобоссов в мае вышли сценаристы. За два месяца к ним присоединились и актеры. Подобного у США не было 60 лет. SAG-AFTRA представляет интересы 160 тысяч работников индустрии, включая всемирно известных актеров и актрис.

Напомним, ранее мы писали, что профсоюз актеров США призывал не надевать костюмы на Хэллоуин из-за забастовки. Также мы рассказывали, что искусственный интеллект научился создавать фильмы по заданным сценариям.