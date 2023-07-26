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Кіностудії відмовились сідати за стіл переговорів зі страйкуючими акторами

26 липня 2023 13:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кіностудії відмовились сідати за стіл переговорів зі страйкуючими акторами
Страйк членів Американської федерації артистів телебачення та радіо. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У США триває перший за останні 60 років спільний страйк сценаристів та акторів. Вони вимагають покращень умов співпраці з кіностудіями, стрімінговими платформами. А також припинення активного використання штучного інтелекту, який забирає в них роботу. Десятки тисяч акторів вирішили поновити перемовини з продюсерами. Втім їм відмовили. 

Про це Американська федерація артистів телебачення та радіо (SAG-AFTRA) повідомила у своєму Twitter. 

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Не можуть домовитися

Напередодні керівники студій почали вести перемовини з Національною асоціацією власників кінотеатрів. Продюсери сподіваються, що третя сторона вплине на SAG-AFTRA. Бо страйк в майбутньому може завдати збитку не тільки кінобізнесу, але й прокату, який ще не відійшов від пандемії COVID-19.

Актори вирішили поновити перемовини з Альянсом продюсерів кіно і телебачення (AMPTP) та навіть припинити страйк. Втім їх не почули.

"Ми хочемо повернутися до улюбленої роботи. Ми готові повернутися до переговорів і звернулися до AMPTP із проханням сісти за стіл переговорів. Вони відмовилися", — повідомили у SAG-AFTRA. 

Відзначимо, що члени Американської федерації артистів телебачення та радіо не відвідують прем’єри нових фільмів. Останніми стрічками, в промо яких брали участь світові зірки стали "Барбі" та "Оппенгеймер". 

Скриншот: Twitter/sagaftra

Нагадаємо, раніше ми писали, що виконавець ролі Гаррі Поттера, британський актор Деніел Редкліфф приніс новонародженого сина на голлівудський страйк. Також ми розповідали, що зйомкам приквелу "Гри престолів" не загрожує масовий страйк акторів та сценаристів.

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