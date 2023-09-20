Історичний екшн "Довбуш"став найкасовішим ігровим фільмом року

Кадр з фільму "Довбуш". Фото: facebook.com/DovbushMovie

Українська стрічка "Довбуш" зібрала десятки мільойонів гривень в прокаті. Картина режисера Олеся Саніна отримала звання найкасовішого ігрового фільму року.

Про це стало відомо з офіційної сторінки фільму у Facebook.

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За чотири тижні прокату картина "Довбуш" зібрала понад 43 мільйони гривень. Історичний екшн вразив декораціями та акторською грою.

"Дякуємо усім глядачам за підтримку, схвальні відгуки та заповнені зали. Прокат триває, тож хто ще не знайомий з історією братів Довбушів — скоріш долучайтесь до перегляду на великих екранах", — коментує команада проєкту.

Пригодницько-історичний екшн "Довбуш" — один із наймасштабніших та найдорожчих фільмів за історію української кіноіндустрії. Стрічка заснована на історичних подіях початку XVIII століття. Головний герой стрічки Олекса Довбуш — опришок, герой українських легенд, відомий своїм завзяттям та боротьбою за справедливість. Довбуш вважається найбільш уславленим героєм Прикарпаття та Гуцульщини XVIII століття.

Зйомки "Довбуша" розпочалися ще у 2018 році, в наймасштабніших сценах брали участь 500 людей. Бюджет фільму становить 120 мільйонів гривень.

У створенні фільму взяло участь майже 3000 людей. Прем'єра стрічки відбулася 24 серпня в Україні, понад 20 країн купили права на її показ.

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