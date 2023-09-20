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Исторический экшн "Довбуш" стал самым кассовым игровым фильмом года

20 сентября 2023 14:36
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Исторический экшн "Довбуш" стал самым кассовым игровым фильмом года
Фото из фильма "Довбуш". Фото: facebook.com/DovbushMovie
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Украинская лента "Довбуш" собрала десятки миллионов гривен в прокате. Картина режиссера Олеся Санина получила звание кассового игрового фильма года.

Об этом стало известно с официальной страницы фильма в Facebook.

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За четыре недели проката картина "Довбуш" собрала более 43 миллионов гривен. Исторический экшн поразил декорациями и актерской игрой.

 

"Благодарим всех зрителей за поддержку, одобрительные отзывы и заполненные залы. Прокат продолжается, поэтому кто еще не знаком с историей братьев Довбушей — скорее приобщайтесь к просмотру на больших экранах", — комментирует команада проекта.

Приключенческо-исторический экшн "Довбуш" — один из самых масштабных и дорогих фильмов за историю украинской киноиндустрии. Лента основана на исторических событиях начала XVIII столетия. Главный герой ленты Олекса Довбуш — опрышек, герой украинских легенд, известный своим рвением и борьбой за справедливость. Довбуш считается самым прославленным героем Прикарпатья и Гуцульщины XVIII века.

Съемки "Довбуша" начались еще в 2018 году, в самых масштабных сценах участвовало 500 человек. Бюджет фильма составляет 120 миллионов гривен.

В создании фильма приняло участие около 3000 человек. Премьера фильма состоялась 24 августа в Украине, более 20 стран купили права на ее показ.

 

Напомним, стало известно, какой украинский фильм будет бороться за "Оскар".

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