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Стало відомо, який український фільм боротиметься за "Оскар"

18 вересня 2023 17:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Стало відомо, який український фільм боротиметься за "Оскар"
В Україні обрали стрічку, яка представлятиме країну на премії "Оскар". Фото: instagram.com/missionmpsc/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Оскарівський комітет в Україні визначив фільм на номінацію на премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Ним став фільм "20 днів у Маріуполі".

Про це пише Суспільне.

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Стрічка "20 днів у Маріуполі" — це режисерський дебют воєнного кореспондента, фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова. До створення картини долучилися фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя — за це усі троє отримали Пулітцерівську премію.

 

Фільм розповідає про початок повномасштабної війни в Маріуполі, про напад російських окупантів на місто 24 лютого 2022 року та показує бомбардування житлових будинків і пологового будинку, життя людей в блокадному місті, нескінченні обстріли.

Фільм було обрано шляхом голосування членами Українського оскарівського комітету.

У національному відборі брали участь п’ять фільмів: "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, "Залізні метелики" Романа Любого, "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, "Терикони" Тараса Томенка та "ШТТЛ" Адрієна Волтера.

"20 днів у Маріуполі" отримала нагороди Міжнародного кінофестивалю у Клівленді (США), DocAviv (Ізраїль), DocEdge (Нова Зеландія), премій Cinema for Peace (Німеччина), Royal Television Society (Велика Британія) та спеціальну нагороду Тіма Гетерінгтона на фестивалі документального кіно Sheffield DocFest 2023 у Великій Британії.

Світова премʼєра стрічки відбулася на фестивалі незалежного кіно у США "Санденс", де фільм отримав приз глядацьких симпатій.

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