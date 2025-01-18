Юлія Саніна вперше прокоментувала виїзд свого чоловіка за кордон

Юлія Саніна вперше прокоментувала виїзд чоловіка за кордон
Відпочинок на одному із закордонних гірськолижних курортів фронтвумен гурту The Hardkiss Юлії Саніної активно обговорюють в мережі. Все через її чоловіка, засновника, учасника рок-колективу Валерія Бебка.Саніна вперше прокоментувала його перебування за кордоном.
Відповідний коментар з’явились в Instagram Юлії Саніної.
Юлія Саніна про чоловіка за кордоном
Всю повномасштабну війну фронтвумен гурту The Hardkiss не публікувала спільні фото з Валерієм Бебком. Його можна було побачити лише на спільних афішах турів колективу за кордоном. В Україні ж всі разом The Hardkiss не виступали.
Перше спільне фото зіркового подружжя спричинили хвилю хейта. Саніну звинувачували в замовчуванні виїзду чоловіка. Але один з коментарів змусив Юлію перервати тишу. Фронтвумен The Hardkis звинуватили в тому, що вона вивезла Бебка за кордон. Мовчати Саніна не стала.
"Ніхто нікого не вивозив. Наша родина виїхала ще до повномасштабного вторгнення", — лаконічно написала Саніна.
Саніна публічно не коментувала перебування чоловіка за кордоном, який, за інформацією, зокрема, блогера Богдана Беспалова, живе в Іспанії. Інфлюєнсер також стверджує, що фронтвумен The Hardkis видаляє негативні коментарі на цю тему.
Нагадаємо, раніше ми писали, що блогер Олександр Волошин, який виїхав за кордон, пожалівся на поляків. Також ми розповідали, що акторка Ольга Сумська опинилася неподалік вибуху в Києві.
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