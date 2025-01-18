Юлія Саніна вперше прокоментувала виїзд свого чоловіка за кордон

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Фото: Instagram/the_hardkiss

Відпочинок на одному із закордонних гірськолижних курортів фронтвумен гурту The Hardkiss Юлії Саніної активно обговорюють в мережі. Все через її чоловіка, засновника, учасника рок-колективу Валерія Бебка.Саніна вперше прокоментувала його перебування за кордоном.

Відповідний коментар з’явились в Instagram Юлії Саніної.

Читайте також:

Юлія Саніна про чоловіка за кордоном

Всю повномасштабну війну фронтвумен гурту The Hardkiss не публікувала спільні фото з Валерієм Бебком. Його можна було побачити лише на спільних афішах турів колективу за кордоном. В Україні ж всі разом The Hardkiss не виступали.

Перше спільне фото зіркового подружжя спричинили хвилю хейта. Саніну звинувачували в замовчуванні виїзду чоловіка. Але один з коментарів змусив Юлію перервати тишу. Фронтвумен The Hardkis звинуватили в тому, що вона вивезла Бебка за кордон. Мовчати Саніна не стала.

"Ніхто нікого не вивозив. Наша родина виїхала ще до повномасштабного вторгнення", — лаконічно написала Саніна.

Коментар Юлії Саніної. Скриншот: Instagram/the_hardkiss

Саніна публічно не коментувала перебування чоловіка за кордоном, який, за інформацією, зокрема, блогера Богдана Беспалова, живе в Іспанії. Інфлюєнсер також стверджує, що фронтвумен The Hardkis видаляє негативні коментарі на цю тему.

Богдан Беспалов про Юлію Саніну та Валерія Бебка. Скриншоти: паблік блогера

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогер Олександр Волошин, який виїхав за кордон, пожалівся на поляків. Також ми розповідали, що акторка Ольга Сумська опинилася неподалік вибуху в Києві.