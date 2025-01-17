Українці накинулись на чоловіка Юлії Саніної — деталі

Співачка Юлія Саніна з чоловіком Валерієм Бебко. Фото: instagram.com/the_hardkiss/

Українців не на жарт розлютили кадри з відпочинку солістки гурту The Hardkiss Юлії Саніної разом із чоловіком, музикантом Валерієм Бебком. Частина користувачів соцмереж вважає його боягузливим ухилянтом.

Відповідними кадрами зірка поділилася в Instagram.

Читайте також:

Чоловіка Саніної "змішали з брудом"

Юлія Саніна похизувалася відпочинком з родиною на гірсько-лижному курорті за межами України. Проте зірку почали засипати негативними коментарями.

Частина українців обурена тим, що Валерій Бебко спокійно насолоджується відпусткою закордоном, в той час, як українським чоловікам заборонений виїзд за межі країни через мобілізацію.

"На мою думку, ви робите помилку. Градус напруги суспільства занадто високий, можна обнулити карʼєру в Україні необережними кроками".

"Мда, не всі родини можуть собі дозволити розкіш бути на відпочинку за кордоном повною родиною".

"Патріотизм Юліної сім'ї закінчився. Вишиванки можна скидувати, вже за бугром і все супер. Мої діти з татом на море поїхати не можуть, як всі інші в країні. А тут бугай гоцає на лижах".

"Ну напевно її інвалід поїхав лікуватися. Мій же навіть і не думає довідки купляти".

Українці засудили виїзд чоловіка Юлії Саніної. Фото: instagram.com/the_hardkiss/

Хейт в бік чоловіка Юлії Саніної. Фото: instagram.com/the_hardkiss/

Негативні коментарі під фото Юлії Саніної. Фото: instagram.com/the_hardkiss/

Чоловік Юлії Саніної катається в горах закордоном. Фото: instagram.com/the_hardkiss/

Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко показала, як з молодшою донькою відпочиває в Еміратах.

Також Джастін Бібер з дружиною та маленьким сином вирушили у відпустку в гори.