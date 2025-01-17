Українці накинулись на чоловіка Юлії Саніної — деталі

Бугай, що гоцає на лижах — українці захейтили чоловіка Саніної
Українців не на жарт розлютили кадри з відпочинку солістки гурту The Hardkiss Юлії Саніної разом із чоловіком, музикантом Валерієм Бебком. Частина користувачів соцмереж вважає його боягузливим ухилянтом.
Відповідними кадрами зірка поділилася в Instagram.
Чоловіка Саніної "змішали з брудом"
Юлія Саніна похизувалася відпочинком з родиною на гірсько-лижному курорті за межами України. Проте зірку почали засипати негативними коментарями.
Частина українців обурена тим, що Валерій Бебко спокійно насолоджується відпусткою закордоном, в той час, як українським чоловікам заборонений виїзд за межі країни через мобілізацію.
"На мою думку, ви робите помилку. Градус напруги суспільства занадто високий, можна обнулити карʼєру в Україні необережними кроками".
"Мда, не всі родини можуть собі дозволити розкіш бути на відпочинку за кордоном повною родиною".
"Патріотизм Юліної сім'ї закінчився. Вишиванки можна скидувати, вже за бугром і все супер. Мої діти з татом на море поїхати не можуть, як всі інші в країні. А тут бугай гоцає на лижах".
"Ну напевно її інвалід поїхав лікуватися. Мій же навіть і не думає довідки купляти".
Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко показала, як з молодшою донькою відпочиває в Еміратах.
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