Юна зірка соцмереж Vova Cigan відверто розповів про жебрацтво і крадіжки

Співак Vova Cigan. Фото: Facebook/Vova Cigan

Зірка ТікТоку Vova Cigan розповів, що коли вперше виступав і збирав гроші, відчував сором. Підліток з Тернопіля підкорив мережу співами під гітару на ринках та вулиця.

Як розпочав кар'єру артиста Vova Cigan відверто поділився у інтерв'ю Славі Дьоміну.

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За словами вуличного артиста, у дитинстві вони разом із друзями крали телефони, гроші та велесопеди, за що зараз йому соромно.

"Чесно, дуже соромно зараз. Я крав телефони, гроші, дорогі велосипели по кілька тисяч. Через це навіть був у діддомі", — пригадує хлопець.

Хлопець пригадав, як вперше він вийшов на вулицю збирав своїм співам гроші.

"Я дуже стидався, не міг співати, заїкався. Соромно було від того, що я жебракую", — розповідає Вова.

Також, молодий артист розповів вперше Слава Дьоміну звідки він, розповів про життя його сім'ї ромів, злодійство та виховання батьків.

Також Вова розповів про відсутність освіти, як навчився музичній справі та хто зараз займається продюсуванням її як артиста.

Vova Cigan — це хлопчик, який щирою усмішкою та гітарою взірвав соціальні мережі. Відео, де хлопчик-ром гуляє ринками співаючи "Скофку" й "Червону руту", бачив майже кожен другий українець, судячи з охоплень в соціальних мережах. Його блогери називають сенсацією, бо таких цифр у Tik Tok та Instagram лише за місяць мало хто має, навіть з відомих українських артистів. Сам того не усвідомлюючи, Вова стрімко став народною зіркою. Він підкорив українців своєю відкритістю та дитячим запалом. Але він на цьому не зупинився і видав першу авторську пісню "А та та" та відеороботу на неї.

Раніше TikTok зірка з Тернополя Вова Циган випустив свій перший трек.

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