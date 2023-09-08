Юна зірка соцмереж Vova Cigan відверто розповів про жебрацтво і крадіжки

Певец Vova Cigan. Фото: Facebook/Vova Cigan

Звезда Тика Тока Vova Cigan рассказал, что когда впервые выступал и собирал деньги, испытывал стыд. Подросток из Тернополя покорил сеть пением под гитару на рынках и на улице.

Как начал карьеру артиста Vova Cigan откровенно поделился в интервью Славе Демину.

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По словам уличного артиста, в детстве они вместе с друзьями воровали телефоны, деньги и велосипеды, за что сейчас ему стыдно.

"Честно, очень стыдно сейчас. Я воровал телефоны, деньги, дорогие велосипели по несколько тысяч. Поэтому даже был в деддоме", — вспоминает Vova Cigan.

Парень вспомнил, как впервые он вышел на улицу собирал своим пением деньги.

"Я очень стыдился, не мог петь, заикался. Стыдно было оттого, что я попрошайничаю", — рассказывает Вова.

Также, молодой артист рассказал впервые Слава Демину, откуда он, рассказал о жизни его семьи ромов, воровстве и воспитании родителей.

Также Вова рассказал об отсутствии образования, как научился музыкальному делу и кто сейчас занимается продюсированием его как артиста.

Vova Cigan — это мальчик, который искренней улыбкой и гитарой взорвал социальные сети. Видео, где мальчик-ром гуляет по рынкам поя "Скофку" и "Червону руту", видел почти каждый второй украинец, судя по охватам в социальных сетях. Его блогеры называют сенсацией, потому что таких цифр в Tik Tok и Instagram всего за месяц мало кто имеет, даже из известных украинских артистов. Но он на этом не остановился и издал первую авторскую песню "А та та" и видеоработу на нее.

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