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TikTok зірка з Тернополя Вова Циган випустив свій перший трек

21 серпня 2023 12:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
TikTok зірка з Тернополя Вова Циган випустив свій перший трек
Молодий блогер з Тернополя, Вова Циган. Фото: Instagram/vova.cigan
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Молодий блогер з Тернополя, Vova Cigan, якого не рідко можна побачити з гітарою в руках у громадському транспорті, презентував першу авторську пісню "А та та" та відеороботу на неї. 

Кліп доступний на YouTube-каналі музичного виконавця.

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Відео, де хлопчик-ром гуляє ринками співаючи "Скофку" й "Червону руту", набирають мільйони переглядів в соціальних мережах. Сам того не усвідомлюючи, Вова стрімко став народною зіркою. Судячи з коментів, він підкорив українців своєю відкритістю та дитячим запалом. 

У відео зображено метафоричний шлях підлітка від ринку до космічних висот українського шоу-бізнесу. 

Скільки саме років молодому рому — невідомо. В мережі пишуть, що 15. Сам Вова продовжує інтригувати.

Цікавий інший факт — авторами нової пісні виступили Євген Тріплов та Сергій Ранов, добре відомі за лейблом Papa Music. Вони співпрацювали з Антоном Вельбоєм (Wellboy), який зі скандалом пішов з лейблу. Ці питання продюсери вирішують через суд, бо виконавець продовжує виконувати хіти, які написали Ранов і компанія. 

Втім, на сторінках Papa Music не має інформації щодо прем’єри Vova Cigan. На сайті також не йдеться про те, що молодий хлопець став артистом лейбла. 

@vova.cigan

Ви просили щось новеньке 😃 Прошу 🫡

♬ оригинальный звук - vova.cigan

Нагадаємо, раніше ми писали, що Антон Вельбой потайки від продюсерів виступає на корпоративах. Також ми розповідали, що продюсери Wellboy озвучили шалену суму, яку їм винен співак за розірвання контракту.

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