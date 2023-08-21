TikTok зірка з Тернополя Вова Циган випустив свій перший трек
Молодий блогер з Тернополя, Vova Cigan, якого не рідко можна побачити з гітарою в руках у громадському транспорті, презентував першу авторську пісню "А та та" та відеороботу на неї.
Кліп доступний на YouTube-каналі музичного виконавця.
Дебют молодого блогера
Відео, де хлопчик-ром гуляє ринками співаючи "Скофку" й "Червону руту", набирають мільйони переглядів в соціальних мережах. Сам того не усвідомлюючи, Вова стрімко став народною зіркою. Судячи з коментів, він підкорив українців своєю відкритістю та дитячим запалом.
У відео зображено метафоричний шлях підлітка від ринку до космічних висот українського шоу-бізнесу.
Скільки саме років молодому рому — невідомо. В мережі пишуть, що 15. Сам Вова продовжує інтригувати.
Цікавий інший факт — авторами нової пісні виступили Євген Тріплов та Сергій Ранов, добре відомі за лейблом Papa Music. Вони співпрацювали з Антоном Вельбоєм (Wellboy), який зі скандалом пішов з лейблу. Ці питання продюсери вирішують через суд, бо виконавець продовжує виконувати хіти, які написали Ранов і компанія.
Втім, на сторінках Papa Music не має інформації щодо прем’єри Vova Cigan. На сайті також не йдеться про те, що молодий хлопець став артистом лейбла.
@vova.cigan
Ви просили щось новеньке 😃 Прошу 🫡♬ оригинальный звук - vova.cigan
Нагадаємо, раніше ми писали, що Антон Вельбой потайки від продюсерів виступає на корпоративах. Також ми розповідали, що продюсери Wellboy озвучили шалену суму, яку їм винен співак за розірвання контракту.