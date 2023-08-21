TikTok зірка з Тернополя Вова Циган випустив свій перший трек

Молодий блогер з Тернополя, Вова Циган. Фото: Instagram/vova.cigan

Молодий блогер з Тернополя, Vova Cigan, якого не рідко можна побачити з гітарою в руках у громадському транспорті, презентував першу авторську пісню "А та та" та відеороботу на неї.

Кліп доступний на YouTube-каналі музичного виконавця.

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Відео, де хлопчик-ром гуляє ринками співаючи "Скофку" й "Червону руту", набирають мільйони переглядів в соціальних мережах. Сам того не усвідомлюючи, Вова стрімко став народною зіркою. Судячи з коментів, він підкорив українців своєю відкритістю та дитячим запалом.

У відео зображено метафоричний шлях підлітка від ринку до космічних висот українського шоу-бізнесу.

Скільки саме років молодому рому — невідомо. В мережі пишуть, що 15. Сам Вова продовжує інтригувати.

Цікавий інший факт — авторами нової пісні виступили Євген Тріплов та Сергій Ранов, добре відомі за лейблом Papa Music. Вони співпрацювали з Антоном Вельбоєм (Wellboy), який зі скандалом пішов з лейблу. Ці питання продюсери вирішують через суд, бо виконавець продовжує виконувати хіти, які написали Ранов і компанія.

Втім, на сторінках Papa Music не має інформації щодо прем’єри Vova Cigan. На сайті також не йдеться про те, що молодий хлопець став артистом лейбла.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Антон Вельбой потайки від продюсерів виступає на корпоративах. Також ми розповідали, що продюсери Wellboy озвучили шалену суму, яку їм винен співак за розірвання контракту.