Антон Вельбой потайки від продюсерів виступає на корпоративах

Співак Антон Вельбой. Фото: Google

Після припинення співпраці з продюсерами співак Антон Вельбой продовжує виконувати хіти під новим сценічним ім’ям Anton Velboy замість Wellboy. І робить він це не лише на благодійних заходах, але й корпоративах.

Про це повідомляє музичний портал "МУЗВАР".

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Після гучного виходу Антона Вельбоя з лейблу PapaMusic в односторонньому порядку ситуація досі не вирішена. Продюсери збираються судитися з 23-річним виконавцем. Однією з причин є те, що Антон продовжує заробляти на піснях, які належать лейблу.

"Знаємо точно, що було два виступи на весіллях. За один він отримав 6 тисяч доларів, за інший, як кажуть, 8 тисяч доларів", — заявили у PapaMusic.

Співак Антон Вельбой. Фото: Google

Продюсери подали два позови в суд, зараз готують ще два. За словами працівників лейблу, вони неодноразово пропонували Антону зустрітися, але він ігнорує всі пропозиції. Та навіть блокує членів команди.

"Ми з першого дня пропонували Антону зустріч, але він так і не вийшов на діалог. В принципі, ми і досі відкриті до конструктивного діалогу. Але підкреслюємо — конструктивного. Будь-які маніпуляції з його боку цей діалог припинять. Ми налаштовані серйозно. Досить томити суспільство цими "розбірками". Антон, якщо ти хочеш мирно розв’язати питання — приходь. Якщо ні, то все вирішимо в суді", — підсумували у PapaMusic.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Антон Вельбой звернувся до продюсерів, які без його відома випустили нову пісню. Також ми розповідали, що СБУ перевірила продюсерів Wellboy та гурту "Корупція" на співпрацю з росіянами.