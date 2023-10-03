Як дружина Юрія Ткача публічно потролила росіян у Туреччині — актор підіграв

Актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач зі своєю дружиною Вікторією у Харкові. Фото: Instagram Юрія Ткача

Відомий український актор, шоумен і зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач розповів дуже цікаву історію. Популярний актор згадав, як нещодавно його дружина Вікторія, яка їздила за кордон, знайшла способи посміятися над росіянами.

Про це Юрій Ткач розповів у інтерв’ю "Телеканалу ТЕТ" в YouTube.

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Подробиці ситуації

Виявляється, у вересні дружина актора Вікторія разом з їхньою дочкою Лізою їздила до Туреччини на відпочинок. Втім, жінці там було геть некомфортно, адже у турецькому готелі була велика кількість російських громадян.

Український актор Юрій Ткач розповів, як його дружина вирішила потролити людей з країни-агресорки. За його словами, Вікторія всюди голосно говорила українською, а у літаку, коли вона з Лізою поверталася додому, вона розмовляла зі своїм коханим по відеозв’язку.

Український актор Юрій Ткач на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

""Юрчику, привіт, що там, як ти там, нормально? Ми вже в літаку, все нормально, чекай на нас". І я розумію, що дружина так не робить ніколи, і я їй говорю: "Все, сонечко, чекаємо всією Україною. Слава Україні!". Зі мною їхав мій товариш, каже: "Героям слава! Смерть ворогам! Путін — х*йло. Російський військовий корабель, іди нах*й"", — згадав Юрій Ткач.

Після цього жінка подякувала своєму чоловікові, а росіяни, які летіли з ними, отримали потрібний вплив. За словами Юрія, все це чула їхня донька Ліза, яка, як й інші діти, знають, хто такий Путін.

"Діти наші в цьому ростуть, і Ліза ж це чула, це ж при Лізі було. То, благо, діти вже знають, що таке Путін", — зазначив також український актор.

Чим займається зіркова сім’я зараз

Відомо, що усі члени сім’ї Юрія Ткача є волонтерами, особливо, це стосується маленької донечки Лізи. Актор розповів, що одного разу вона прокинулася і заявила, що хоче збирати гроші на допомогу ЗСУ. Згодом дівчинка почала продавати лимонади, в чому їй стала допомагати її мати.

Актор Юрій Ткач зі своєю дружиною Вікторією і дочкою Лізою. Фото: Instagram Юрія Ткача

"Вона знайшла себе, вона в цьому живе, це найголовніше. Ліза нам теж допомагає, вона з мамою, вона постійно", — пояснює актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач.

Нагадаємо, ми писали про історію кохання українського актора Юрія Ткача і його дружини Вікторії.

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