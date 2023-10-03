Как жена Юрия Ткача публично потроллила россиян в Турции — актер подыграл

Актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач со своей супругой Викторией в Харькове. Фото: Instagram Юрия Ткача

Известный украинский актер, шоумен и звезда студии "Квартал 95" Юрий Ткач рассказал очень интересную историю. Популярный актер вспомнил, как недавно его жена Виктория, которая ездила за границу, нашла способы посмеяться над россиянами.

Об этом Юрий Ткач рассказал в интервью "Телеканалу ТЕТ" в YouTube.

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Подробности ситуации

Оказывается, в сентябре жена актера Виктория вместе с их дочерью Лизой ездила в Турцию на отдых. Впрочем, женщине там было совсем некомфортно, ведь в турецком отеле было большое количество российских граждан.

Украинский актер Юрий Ткач рассказал, как его жена решила потроллить людей со страны-агрессора. По его словам, Виктория повсюду громко говорила на украинском языке, а в самолете, когда она с Лизой возвращалась домой, она разговаривала со своим любимым по видеосвязи.

Украинский актер Юрий Ткач на интервью. Фото: скриншот с YouTube

""Юрчик, привет, что там, как ты там, нормально? Мы уже в самолете, все нормально, жди нас". И я понимаю, что жена так не делает никогда, и я ей говорю: "Все, солнышко, ждем всей Украиной. Слава Украине!". Со мной ехал мой товарищ, говорит: "Героям слава! Смерть врагам! Путин — х*йло. Русский военный корабль, иди нах*й"", — вспомнил Юрий Ткач.

После этого женщина поблагодарила своего мужа, а летевшие с ними россияне получили нужное влияние. По словам Юрия, все это слышала их дочь Лиза, которая, как и другие дети, знает, кто такой Путин.

"Дети наши в этом растут, и Лиза же это слышала, это же при Лизе было. То, благо, дети уже знают, что такое Путин", — отметил также украинский актер.

Чем занимается звездная семья сейчас

Известно, что все члены семьи Юрия Ткача являются волонтерами, особенно это касается маленькой дочери Лизы. Актер рассказал, что однажды она проснулась и заявила, что хочет собирать деньги на помощь ВСУ. Позже девочка начала продавать лимонады, в чем ей стала помогать ее мать.

Актер Юрий Ткач со своей супругой Викторией и дочерью Лизой. Фото: Instagram Юрия Ткача

"Она нашла себя, она в этом живет, это самое главное. Лиза нам тоже помогает, она с мамой, она постоянно", — объясняет актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач.

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