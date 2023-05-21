Юрій Ткач розповів, як відновлює сили та яка локація в Україні його надихає

Актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач. Фото: Instagram/yuriy_tkach

Під час повномасштабної війни українці по різному відновлюють сили після тривалих повітряних тривог, новин про загибель земляків та в цілому, емоційного та фізичного вигорання. Актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач розповів, як відновлює свої сили та яка локація в Україні його надихає.

Про це повідомляє видання "1+1", якому зірка дав інтерв’ю напередодні прем’єри благодійних концертів "Вечірнього Кварталу".

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Місце сили

За словами Ткача, головне місце сили для його родини — це місто Дніпро, де живуть батьки.

"Ми туди намагаємось періодично їздити. А так, якщо брати Київ, то в столиці дуже багато таких місць. Сам Київ м це місце сили. А особисто для мене зараз такі дуже сильні місця сили, які змушують задуматись та надихають — це поїздки до наших військових в різні куточки України: під Харків, під Бахмут, за Дніпро", — розповів Ткач.

Як відновлює сили

Актора відволікає та заряджає його маленька донька Єлизавета, з якою, за словами зірки, можна піти погуляти, у проміжках між волонтерською діяльністю та концертами, поїздками. З нею Юрій гуляє, катається, спілкується.

"Також увечері, коли є на це час і у нас є сили, ми вмикаємо якийсь фільм. Абсолютно немає значення, який саме. Але ми разом з донькою дивимось разом і їй дуже подобається разом засинати увечері на дивані під якийсь фільм", — підсумував Ткач.

Нагадаємо, раніше ми писали про історію кохання зірка "Кварталу 95" Юрія Ткача та його дружини Вікторії. Також ми розповідали, як змінилась робота студії "Квартал 95" під час війни.