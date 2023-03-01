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Зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач відзначив річницю весілля: історія знайомства з дружиною Вікторією

1 березня 2023 19:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Історія кохання актора Кварталу 95 Юрія Ткача
Шоумен Юрій Ткач з дружиною Вікторією
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Цього тижня зіркова родина Ткач відзначала річницю весілля. Дев’ять років тому майбутній актор студії “Квартал 95” Юрій Ткач та танцюристка Вікторія сказали одне одному заповітне "так".

Новини.LIVE розкаже історію кохання однієї з найоптимістичніших пар українського шоу-бізнесу. 

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Історія їхнього знайомства та зближення складається з трьох частин. Вони вперше подивились в очі одне одному ще задовго до відомих проєктів, участь в яких брав Юрій Ткач. 

Перша зустріч 

Юрій та Вікторія зустрілися на ювілеї батька Ткача. Пану Костянтину виповнилось 50 років. Матір гумориста попросила у своєї колеги-хореографині, в якої був бальний колектив, найшикарнішу пару, щоб вона виступила на сімейному святі. 

Юрій пішов перевірити, коли танцюристи будуть виходити на сцену. 

"Я прийшов  у гримерку, відчинив двері й дивлюся — сидить білява дівчинка і якийсь пацан. Після того мама мені каже, мовляв, придивись до дівчинки, вона хороша дівчинка. А я їй: "Мамо, ти з глузду з’їхала? Мене ж посадять — чотирнадцять років дитині". А вона така: "Ну, я на майбутнє", — згадував шоумен. 

Насправді Вікторії тоді було 16 років, а Юрію 24. 

Друга зустріч 

Майбутня зіркова парочка знову зустрілась на дні народження. Після їхньої першої зустрічі пройшло п’ять років. Тоді Ткач мав провести день народження танцювального колективу його мами. Там знову була Вікторія. На репетиції вона зробила перший крок і, за словами Юрія, сама підсіла до нього. 

Початок стосунків

За тиждень Вікторія сама написала Юрію. Він залюбки продовжив діалог і запросив її на турбазу на відпочинок. Спали молоді люди окремо. Втім, саме в цьому місці вони вперше й поцілувалися. І свідки навіть є. 

"У кожному з етапів присутня одна дівчинка, вона зараз наша кума, ми називаємо її Саха. Це подруга Віки, яка постійно була з нами. Ми ходили в кіно — вона з нами, ми лежали у різних ліжках — вона лежала між нами, ми кудись ходили — вона з нами, дивилася, щоб Віці було добре", — підсумував Ткач.

Весілля та поточне життя 

Менш ніж за два роки після початку стосунків, Юрій та Вікторія одружились. Ткач зробив пропозицію прямо вдома, коли його кохана дивилась на дивані фільм та пила чай. До речі, обручку вона згодом втратила у друзів вдома.

За рік до весілля вони завели собаку Бусю, яка й досі живе з зірковою родиною. А через рік після урочистої церемонії на світ з’явилась донька Єлизавета. 

"Не можу в це повірити, вже дев’ять років разом, офіційно. Не офіційно, по відчуттю, знаю тебе все життя. Безмежно люблю, та вірю в продовження нашої історії кохання", — написав Юрій Ткач в річницю весілля. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка фільму "Відчайдушні шахрайки", голлівудська акторка Ребел Вілсон заручилася зі своєю дівчиною.  Також ми розповідали, що доньці Емінема, блогерці Гейлі Джейд Скотт зробили пропозицію руки та серця.

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