Юрія Шатунова вбили російські спецслужби: гучна заява продюсера "Ласкового мая"

Співак Юрій Шатунов. Фото: росЗМІ

Минулого літа дорогою до лікарні помер соліст популярного радянського, а нині російського гурту "Ласковый май", співак Юрій Шатунов. Напередодні річниці смерті виконавця, скандальний продюсер Андрій Разін зробив гучну заяву з цього приводу.

Відповідна публікація з’явилась на його сторінці в Insagram.

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Вбивство Шатунова

"Компетентні люди, які мають великі зв'язки, яких я найняв у Сполучених Штатах Америки, підтвердили з ймовірністю 90%, що його смерть була не випадковою. Юра загинув унаслідок змови, обману, а також фінансових махінацій. Останні три роки його вводили в оману колишні співробітники спецслужб, які зараз займаються адвокатською діяльністю. Саме вони причетні до цього злочину", — заявив Разін.

Продюсер стверджує, що їхні зв'язки у силових структурах дозволили без жодних документів забрати тіло Шатунова та одразу після прощання кремувати його, щоб не залишилося жодних слідів.

"Вважаю, що Юра був убитий жадібними негідниками, які нацькували його на мене. Вони заманили його на дачу під приводом обговорення деяких подальших дій щодо війни зі мною, яка нікому не була потрібна. Авторські права вже ніколи не повернули б Юрі. Але, з метою не віддавати йому гроші, було ухвалено рішення про його усунення", — шокував заявою продюсер, який багато років судився з Шатуновим за права на пісні гурту.

Через п’ять місяців помер засновник гурту "Ласковый май" та автор хіта "Белые розы" Сергій Кузнєцов. Андрій Разін вважає це невипадковістю.

"Коли вони дізналися про те, що Сергій Кузнєцов добровільно передав усі пісні мені, при цьому російський суд це затвердив і він мав виступити в суді, він також був отруєний цією бандою. Тому вважаю, що це — вбивство двох людей з метою наживи та приховування всіх матеріалів справи. Розслідуватимемо далі. Я просто так це не залишу", — підсумував він.

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