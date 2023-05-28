Помер зірка серіалу "Шосе 66"

Виконавці головних ролей в серіалі "Шосе 66". Фото: google.com

Пішов з життя відомий голлівудський актор Джордж Магаріс. Виконавцю головної ролі популярного телесеріалу 1960-х "Шосе 66" було 94 роки.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

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Подробиці

Актор помер ще у середу, 24 травня, у своєму будинку в Беверлі-Гіллз (Лос-Анджелес, США). Втім тільки зараз про це повідомив його давній друг і опікун Марк Баган.

Магаріз прославився завдяки ролі База Мердока в телесеріалі "Шосе 66", за виконання якої 1962 року він був номінований на прайм-таймову премію "Еммі". Також у розпал своєї слави записав численні музичні альбоми, а пізніше знімався у нетривалому телевізійному серіалі "Найсмертельніша гра"

Постер серіалу "Шосе 66". Фото: google.com

Магаріс покинув серіал "Шосе 66", так і не завершив зйомки в третьому сезоні. Причиною стали проблеми зі здоров'ям, включаючи гепатит.]

"Я повинен захистити своє майбутнє. Якщо я продовжу йти в такому темпі, я дурень. Навіть якщо у вас є 4 млн доларів у банку, ви не можете купити іншу печінку", — сказав Магаріс в інтерв'ю 1963 року.

Голлівудський актор Джордж Магаріс в молодості. Фото: google.com

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