Юрия Шатунова убили российские спецслужбы: громкое заявление продюсера "Ласкового мая"

Певец Юрий Шатунов. Фото: росСМИ

Прошлым летом по дороге в больницу скончался солист популярной советской, а ныне российской группы "Ласковый май", певец Юрий Шатунов. В канун годовщины смерти исполнителя, скандальный продюсер Андрей Разин сделал громкое заявление по этому поводу.

Соответствующая публикация появилась на его странице в Insagram.

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Убийство Шатунова

"Компетентные люди, имеющие большие связи, которые я нанял в Соединенных Штатах Америки, подтвердили с вероятностью 90%, что его смерть была не случайной. Юра погиб в результате заговора, обмана, а также финансовых махинаций. Последние три года его вводили в заблуждение бывшие сотрудники спецслужб, которые сейчас занимаются адвокатской деятельностью. Именно они причастны к этому преступлению", — заявил Разин.

Продюсер утверждает, что их связи в силовых структурах позволили без документов забрать тело Шатунова и сразу после прощания кремировать его, чтобы не осталось никаких следов.

"Считаю, что Юра был убит жадными негодяями, которые натравили его на меня. Они заманили его на дачу под предлогом обсуждения некоторых дальнейших действий по войне со мной, которая никому не была нужна. Авторские права уже никогда не вернули бы Юре. Но, с целью не отдавать ему деньги, было принято решение о его устранении", — шокировал заявлением продюсер, много лет судившийся с Шатуновым за права на песни группы.

Через пять месяцев скончался основатель группы "Ласковый май" и автор хита "Белые розы" Сергей Кузнецов. Андрей Разин считает это неслучайностью.

"Когда они узнали о том, что Сергей Кузнецов добровольно передал все песни мне, при этом российский суд это утвердил и он должен был выступить в суде, он также был отравлен этой бандой. Поэтому считаю, что это убийство двух людей с целью наживы и сокрытия всех материалов дела. Будем расследовать дальше. Я просто так это не оставлю", — подытожил он.

Напомним, ранее мы писали, что скончался голливудский актер Джордж Магарис. Исполнителю главной роли популярного телесериала 1960-х "Шоссе 66" было 94 года.

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