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Бейонсе та Наомі Кемпбелл відреагували на смерть Тіни Тернер

25 травня 2023 11:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Бейонсе та Наомі Кемпбелл відреагували на смерть Тіни Тернер
Співачки Тіна Тернер, Бейонсе та супермодель Наомі Кемпбелл. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Світовий шоу-бізнес та мільйони фанатів музики вшановують пам’ять померлої напередодні легендарної американо-швейцарської співачки Тіни Тернер. Суперзірці було 83 роки, вона тривалий час боролась з багатьма хворобами. Свої співчуття вже висловили чимало знаменитостей. Серед них співачка Бейонсе та супермодель Наомі Кемпбелл. 

Новини.LIVE розкаже, що написали у своїх соцмережах зірки про легенду світової музики. 

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Бейонсе 

Співачка зараз находиться в Європі в рамках свого туру Renaissance. Завтра, 26 травня, в Бейонсе запланований концерт в Парижі. Тіна Тернер померла неподалік столиці Франції, у Швейцарії, громадянкою якої була з 2013 року. 

Бейонсе опублікувала зворушливий пост на своєму офіційному сайті. Зірка показала спільне фото з Тернер. Бейонсе назвала Тіну своєю улюбленою королевою. 

"Люблю вас нескінченно. Я вдячна вам за натхнення та всі способи, якими ви відкрили дорогу. Ви сила та стійкість, а також втілення потужності та пристрасті. Нам дуже пощастило спостерігати за вашою добротою та прекрасною душею, яка залишиться з нами назавжди. Дякую за все, що ви зробили", — написала Бейонсе. 

Співачки Бейонсе та Тіна Тернер на сцені. Скриншот: сайт Beyonce

Наомі Кемпбелл

Супермодель зараз також знаходиться у Франції, а саме на Каннському міжнародному кінофестивалі. В минулому столітті Кемпбелл брала участь у зйомках проєкту Тіни. Наомі поділилась з підписниками архівним фото. Британська суперзірка позує в червоному вбранні. Тернер же у капелюшку та пальто чорного кольору з посмішкою дивиться на неї.

"Пам'ятаю, як зустріла вас у Парижі у шоу дизайнера Аззедін Алайя 1987 року. Я тремтіла, у вас була магічна аура, по-королівськи тепла і чиста. Я пам'ятатиму до кінця життя, коли мене вибрали для вашого відео, яке ми зняли у Camden Palace. Ви вплинули на нас силою, наполегливістю і тим, що не відмовляєтесь від своєї мрії. На кожній сцені, де стояли, ви викладалися на 150%. Летіть високо, Тіно-легенда. Мої співчуття друзям та близьким", — написала Кемпбелл, яка напередодні в Каннах відсвяткувала 53-й день народження

Тіна Тернер та Наомі Кемпбелл. Фото: Instagram/naomi

Нагадаємо, раніше ми згадували найвідоміші цитати Тіни Тернер. Також ми розповідали, що померла зірка серіалу "Головний госпіталь", який потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

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