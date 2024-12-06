Языковой скандал – Дантеса раскритиковали за украинский язык

Юрист раскритиковал Дантеса за украинский язык — артист ответил
Украинский певец Владимир Дантес столкнулся с критикой. Один из блогеров в YouTube откровенно насмехался над артистом из-за того, что тот в одном из интервью призвал своих граждан воспитывать детей на украинском языке.
Об этом Дантес рассказал в Stories на своей странице в Instagram.
Дантес ответил хейтеру
Недавно в интервью hromadske.ua Владимир Дантес подверг критике родителей, которые продолжают воспитывать детей на русском языке.
"Вы взрослые, разговаривайте между собой как угодно. Но ребенку, где понадобится этот язык? В каком мире? И хуже всего, что я понял, и хочу донести всем родителям, как бы вам удобно-ху*бно не было, но вы сейчас выращиваете то самое поколение самих себя. То есть эти дети будут нами: русифицированы, будут думать, что не все так однозначно, будут смотреть российский ютуб. Это так обидно, что мы делаем то же самое снова и снова", — заявил Владимир.
@hromadske.ua
«Я до сих пор не понимаю родителей, говорящих с детьми на русском языке. Здесь, в Украине», – говорит артист Владимир Дантес. О его личном переходе на украинский — смотрите в новом выпуске «СучЦукрМуз» с ведущим Альбертом Цукренко на YouTube-канале hromadske.содержание. #сучцукрмуз #цукренко #дантес #дети #русский #воспитание♬ Humming Ambience - DJ BAI
Слова артиста прокомментировал YouTube-блогер Тарас Никифорчук. Мужчина открыто обидел музыканта за его позицию и назвал уклонистом.
"Кто ты такой, ничтожество, чтобы ставишь такие условия, чем ты мне помог в этой жизни? Кроме того, что ты пригрелся при этой власти и уклоняешься. Если у нас закон один для всех, заберите этого мохнатого", — заявил Никифорчук.
Артист не смолчал и ответил на оскорбления. Дантес подчеркнул, что Никифорчук никак не помогает военным и раскалывает общество.
"Этот человек говорит, что я уклонист. Может, еще раз с тобой сходим в военкомат? Может, ты покажешь, как ты проходил ВВК? Может, ты полезное что-то делаешь, может, собираешь донаты, лечишь, может, ты учитель? Может, ты что-то полезное делаешь, кроме того, что хайпиш и раскалываешь общество", — обратился Дантес к Никифорчуку.
Музыкант также призвал его вместе повезти помощь парням на передовую.
Напомним, ранее Владимир Дантес резко прокомментировал каникулы нардепов. А также Владимир Дантес ответил, есть ли у него бронь от мобилизации.
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