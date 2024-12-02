Іванка Трамп з дітьми розважилася у басейні - фото

Іванка Трамп з дітьми. Фото: instagram.com/ivankatrump

Американська модель та громадська діячка Іванка Трамп показала, як проводить вільний час із родиною. Донька новообраного президента США Дональда Трампа разом із дітьми обрала активний відпочинок.

Кадрами знаменитість поділилася в Instagram.

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Знаменитість та її троє дітей — 13-річна Арабелла, 11-річний Джозеф та восьмирічний Теодор — люблять проводити час разом. Знаменита родина віддає перевагу активному відпочинку.

Тож цього разу Трамп з дітьми вирушили до басейну зі штучними хвилями, де можна потренуватися стояти на дошці для серфінгу.

Зірка показала, як її син із задоволенням покатався на серфборді, лежачи на животі.

Син Іванки Трамп. Фото: instagram.com/ivankatrump

А ось сама Іванка спробувала спіймати хвилю. Модель у монокіні продемонструвала свої навички, стоячи на дошці.

Іванка Трамп. Фото: instagram.com/ivankatrump

Нагадаємо, раніше онучка Дональда Трампа похизувалася, як вправно грає в гольф.

Також невістка Дональда Трампа показала, як вони разом із родиною зустріли День подяки.