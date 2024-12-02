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Іванка Трамп показала, як активно проводить час із дітьми

2 грудня 2024 21:35
Марія Покровська - Редактор
Іванка Трамп з дітьми розважилася у басейні - фото
Іванка Трамп з дітьми. Фото: instagram.com/ivankatrump
Марія Покровська - Редактор

Американська модель та громадська діячка Іванка Трамп показала, як проводить вільний час із родиною. Донька новообраного президента США Дональда Трампа разом із дітьми обрала активний відпочинок.

Кадрами знаменитість поділилася в Instagram.

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Знаменитість та її троє дітей — 13-річна Арабелла, 11-річний Джозеф та восьмирічний Теодор — люблять проводити час разом. Знаменита родина віддає перевагу активному відпочинку.

Тож цього разу Трамп з дітьми вирушили до басейну зі штучними хвилями, де можна потренуватися стояти на дошці для серфінгу.

Зірка показала, як її син із задоволенням покатався на серфборді, лежачи на животі.

Син Іванки Трамп
Син Іванки Трамп. Фото: instagram.com/ivankatrump

А ось сама Іванка спробувала спіймати хвилю. Модель у монокіні продемонструвала свої навички, стоячи на дошці.

Іванка Трамп
Іванка Трамп. Фото: instagram.com/ivankatrump

Нагадаємо, раніше онучка Дональда Трампа похизувалася, як вправно грає в гольф.

Також невістка Дональда Трампа показала, як вони разом із родиною зустріли День подяки.

діти відпочинок соцмережі Іванка Трамп закордонні зірки

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