Иванка Трамп с детьми развлеклась в бассейне - фото

Иванка Трамп показала, как активно проводит время с детьми
Американская модель и общественный деятель Иванка Трамп показала, как проводит свободное время с семьей. Дочь новоизбранного президента США Дональда Трампа вместе с детьми выбрала активный отдых.
Кадрами знаменитость поделилась в Instagram.
Иванка Трамп показала, как развлекается с детьми
Знаменитость и ее трое детей — 13-летняя Арабелла, 11-летний Джозеф и восьмилетний Теодор — любят проводить время вместе. Знаменитая семья предпочитает активный отдых.
На этот раз Трамп с детьми отправились в бассейн с искусственными волнами, где можно потренироваться стоять на доске для серфинга.
Звезда показала, как ее сын с удовольствием покатался на серфборде, лежа на животе.
А вот сама Иванка попыталась поймать волну. Модель в монокине продемонстрировала свои навыки, стоя на доске.
Напомним, ранее внучка Дональда Трампа похвасталась, как умело играет в гольф.
Также невестка Дональда Трампа показала, как они вместе с семьей встретили День благодарения.
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