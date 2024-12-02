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Иванка Трамп показала, как активно проводит время с детьми

2 декабря 2024 21:35
Мария Покровская - Редактор
Иванка Трамп с детьми развлеклась в бассейне - фото
Иванка Трамп с детьми. Фото: instagram.com/ivankatrump
Мария Покровская - Редактор

Американская модель и общественный деятель Иванка Трамп показала, как проводит свободное время с семьей. Дочь новоизбранного президента США Дональда Трампа вместе с детьми выбрала активный отдых.

Кадрами знаменитость поделилась в Instagram.

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Знаменитость и ее трое детей — 13-летняя Арабелла, 11-летний Джозеф и восьмилетний Теодор — любят проводить время вместе. Знаменитая семья предпочитает активный отдых.

На этот раз Трамп с детьми отправились в бассейн с искусственными волнами, где можно потренироваться стоять на доске для серфинга.

Звезда показала, как ее сын с удовольствием покатался на серфборде, лежа на животе.

Сын Иванки Трамп
Сын Иванки Трамп. Фото: instagram.com/ivankatrump

А вот сама Иванка попыталась поймать волну. Модель в монокине продемонстрировала свои навыки, стоя на доске.

Иванка Трамп
Иванка Трамп. Фото: instagram.com/ivankatrump

Напомним, ранее внучка Дональда Трампа похвасталась, как умело играет в гольф.

Также невестка Дональда Трампа показала, как они вместе с семьей встретили День благодарения.

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