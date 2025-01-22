Иванка Трамп ошеломила платьем Одри Хепберн на инаугурации - фото

Иванка Трамп повторила легендарный образ Одри Хепберн
Дочь американского президента Иванка Трамп повторила изысканный образ голливудской актрисы Одри Хепберн. Платье сшили по заказу Givenchy Haute Couture.
Об этом пишет Page Six.
Иванка Трамп надела платье Одри Хепберн
Легендарное платье Одри Хепберн повторил Дом моды Givenchy Haute Couture. В нем дочь Доналда Трампа появилась на инаугурационном балу Liberty Ball.
По словам представителя Белого дома, Иванка "имела честь надеть это платье и невероятно благодарна Givenchy за создание шедевра, в котором отражены оригинальное искусство и элегантность с необычайной точностью и мастерством".
"Одри Хепберн долгое время была личным вдохновением для Иванки. Она считает большой привилегией почтить свое наследие таким образом и невероятно благодарна команде Givenchy за воплощение этого момента в жизнь", — добавил представитель.
Напомним, первую леди США Меланию Трамп осмеяли за шляпку на инаугурации и сравнили с Шапокляк. Также мы рассказывали, кто создал сдержанный образ для жены американского президента.
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