Иванка Трамп ошеломила платьем Одри Хепберн на инаугурации - фото

Иванка Трамп. Фото: instagram/ivankatrump

Дочь американского президента Иванка Трамп повторила изысканный образ голливудской актрисы Одри Хепберн. Платье сшили по заказу Givenchy Haute Couture.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Иванка Трамп надела платье Одри Хепберн

Легендарное платье Одри Хепберн повторил Дом моды Givenchy Haute Couture. В нем дочь Доналда Трампа появилась на инаугурационном балу Liberty Ball.

Одри Хепберн. фото: Everett Collection

По словам представителя Белого дома, Иванка "имела честь надеть это платье и невероятно благодарна Givenchy за создание шедевра, в котором отражены оригинальное искусство и элегантность с необычайной точностью и мастерством".

"Одри Хепберн долгое время была личным вдохновением для Иванки. Она считает большой привилегией почтить свое наследие таким образом и невероятно благодарна команде Givenchy за воплощение этого момента в жизнь", — добавил представитель.

Иванка Трамп на балу. Фото: Reuters

Напомним, первую леди США Меланию Трамп осмеяли за шляпку на инаугурации и сравнили с Шапокляк. Также мы рассказывали, кто создал сдержанный образ для жены американского президента.