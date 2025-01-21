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Меланію Трамп порівняли з Шапокляк і Путіним — меми з мережі

21 січня 2025 07:30
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Меланію Трамп засміяли за капелюх і порівняли з Путіним — фото
Дональд і Меланія Трамп. Фото: Reuters
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Поки політичні оглядачі коментують інавгурацію 47-го американського президента Дональда Трампа, мережа вибухнула мемами. Прихильники світського життя обговорюють капелюшок Меланії Трамп, який вона так ні разу і не зняла за вечір.

Редакція Новини.LIVE ділиться підбіркою. 

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Першу леді США порівняли з торшером, очільником Росії Володимиром Путіним, персонажем радянських мультфільмів пані Шапокляк і не тільки. Інтернет-користувачі вважають Меланію Трамп дуже кумедною. 

Меланія Трамп, мем
Меланію Трамп порівняли з торшером. Фото: скриншот
Шапокляк
Меланію Трамп порівняли з Шапокляк. Фото: скриншот
Klavdia Petrivna, Меланія Трамп
Меланію Трамп порівняли з Klavdia Petrivna. Фото: скриншот
Меланія Трамп
Жартують над Меланією Трамп. Фото: скриншот
Меланія Трамп, Путін
Меланію Трамп порівняли з Володимиром Путіним. Фото: скриншот
Меланія Трамп
Мем про Меланію Трамп. Фото: скриншот
Меланія Трамп, Дональд Трамп
Дональд Трамп не зміг дотягнутись до Меланії. Фото: скриншот
Скрудж Макдак
Жарти про Меланію Трамп. Фото: скриншот

Нагадаємо, як Меланія не дала поцілувати себе Дональду Трампу. Також у чому вона з'явилась на інавгурації в Капітолії. 

Дональд Трамп меми Меланія Трамп Вашингтон інавгурація

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06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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