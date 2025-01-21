Меланію Трамп засміяли за капелюх і порівняли з Путіним — фото

Меланію Трамп порівняли з Шапокляк і Путіним — меми з мережі
Поки політичні оглядачі коментують інавгурацію 47-го американського президента Дональда Трампа, мережа вибухнула мемами. Прихильники світського життя обговорюють капелюшок Меланії Трамп, який вона так ні разу і не зняла за вечір.
Редакція Новини.LIVE ділиться підбіркою.
Меланію Трамп висміяли за капелюх
Першу леді США порівняли з торшером, очільником Росії Володимиром Путіним, персонажем радянських мультфільмів пані Шапокляк і не тільки. Інтернет-користувачі вважають Меланію Трамп дуже кумедною.
Нагадаємо, як Меланія не дала поцілувати себе Дональду Трампу. Також у чому вона з'явилась на інавгурації в Капітолії.
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