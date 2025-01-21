Меланію Трамп засміяли за капелюх і порівняли з Путіним — фото

Дональд і Меланія Трамп. Фото: Reuters

Поки політичні оглядачі коментують інавгурацію 47-го американського президента Дональда Трампа, мережа вибухнула мемами. Прихильники світського життя обговорюють капелюшок Меланії Трамп, який вона так ні разу і не зняла за вечір.

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Меланію Трамп висміяли за капелюх

Першу леді США порівняли з торшером, очільником Росії Володимиром Путіним, персонажем радянських мультфільмів пані Шапокляк і не тільки. Інтернет-користувачі вважають Меланію Трамп дуже кумедною.

Меланію Трамп порівняли з торшером. Фото: скриншот

Меланію Трамп порівняли з Шапокляк. Фото: скриншот

Меланію Трамп порівняли з Klavdia Petrivna. Фото: скриншот

Жартують над Меланією Трамп. Фото: скриншот

Меланію Трамп порівняли з Володимиром Путіним. Фото: скриншот

Мем про Меланію Трамп. Фото: скриншот

Дональд Трамп не зміг дотягнутись до Меланії. Фото: скриншот

Жарти про Меланію Трамп. Фото: скриншот

Нагадаємо, як Меланія не дала поцілувати себе Дональду Трампу. Також у чому вона з'явилась на інавгурації в Капітолії.