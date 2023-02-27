Jerry Heil анонсувала дует з представником від Польщі на конкурсі "Євробачення-2022"
Чимало українських музичних виконавців за рік повномасштабної війни записали спільні композиції з польськими виконавцями. Саме ця європейська країна прийняла найбільшу кількість українських біженців.
Майбутню колаборацію з польським артистом у своєму Instagram анонсувала співачка Jerry Heil.
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Деталі
Яна Шемаєва (справжнє ім’я співачки) записала чуттєву пісню з польсько-американським виконавцем Кристіаном Охманом. Він представляв Польщу на пісенному конкурсі "Євробачення-2022", де посів 12 місце.
"Ми поєднали дві мови мовою кохання — як же органічно українська та польська звучать у цій пісні! Нехай ця колаборація покладе початок об’єднання сердець двох країн музикою, відкриває очі обох народів на культуру один одного", — написала Jerry Heil.
Кристіан Охман народився в Мелроуз, штат Массачусетс, США. Він прославився після перемоги в одинадцятому сезоні талант-шоу "Голос Польщі". 23-річний Кристіан має подвійне громадянство Польщі й Сполучених Штатів і проживає в містах Катовіце та Варшава.
Раніше Jerry Heil розповіла про невдале побачення у США та кого бачить поруч з собою в майбутньому. Також ми писали, що Яна Шемаєва прокоментувала низку землетрусів по всьому світу.