Jerry Heil анонсировала дуэт с представителем от Польши на конкурсе "Евровидение-2022"
Многие украинские музыкальные исполнители за год полномасштабной войны записали совместные композиции с польскими исполнителями. Именно эта европейская страна приняла самое большое количество украинских беженцев.
Будущую коллаборацию с польским артистом в своем Instagram анонсировала певица Jerry Heil.
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Подробности
Яна Шемаева (настоящее имя певицы) записала чувственную песню с польско-американским исполнителем Кристианом Охманом. Он представлял Польшу на песенном конкурсе "Евровидение-2022", где занял 12-е место.
"Мы соединили два языка на языке любви — как же органически украинский и польский звучат в этой песне! Пусть эта коллаборация положит начало объединению сердец двух стран музыкой, открывает глаза обоих народов на культуру друг друга", — написала Jerry Heil.
Кристиан Охман родился в Мелроузе, штат Массачусетс, США. Он прославился после победы в одиннадцатом сезоне талант-шоу "Голос Польши". У 23-летнего Кристиана двойное гражданство Польши и Соединенных Штатов и проживает в городах Катовице и Варшава.
Ранее Jerry Heil рассказала о неудачном свидании в США и кого видит рядом с собой в будущем. Также мы писали, что Яна Шемаева прокомментировала ряд землетрясений по всему миру.