Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Качає з перших секунд: Kalush Orchestra випустили атмосферний кавер arrow

Качає з перших секунд: Kalush Orchestra випустили атмосферний кавер

11 серпня 2023 13:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Качає з перших секунд: Kalush Orchestra випустили атмосферний кавер
Гурт Kalush Orchestra. Фото: менеджмент артистів
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Після випуску треків Kalush Orchestra "Chase" та "Human" в рамках Spotify Singles та ще одної англомовної пісні "In the fire" артисти презентують нову роботу. Гурт випустив нову версію хіта гурту KALUSH.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

Читайте також:

Звучання атмосферне

Вже восени відбудеться український концертний тур Kalush Orchestra, який охопить 10 міст.

 

"Йо! Колись зробили класний LIVE-кавер на KALUSH "Ти мене не маринуй", гоу слухати. Трек так же качає, тільки ще крутіше, вмикайте на повну й кайфоніть від звучання та бітів.", — коментує фронтмен обох гуртів Олег Псюк.

У композиції нове звучання, фольклорні мотиви Kalush Orchestra та фірмова читка від Олега Псюка".

"Завдяки сопілкам та аранжуванню створили щось дійсно атмосферне. Нарешті випускаємо цей LIVE та сподіваємося, що вам сподобається!", — прокоментував реліз Тимофій Музичук.

Нагадаємо, співачка Аліна Паш відверто висловилась про відносини з гуртом Kalush Orchestra після гучного скандалу на Нацвідборі "Євробачення-2022".

Раніше Kalush Orchestra стали амбасадором об’єднаної штурмової бригади Нацполіції.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз