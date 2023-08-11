Качає з перших секунд: Kalush Orchestra випустили атмосферний кавер

Гурт Kalush Orchestra. Фото: менеджмент артистів

Після випуску треків Kalush Orchestra "Chase" та "Human" в рамках Spotify Singles та ще одної англомовної пісні "In the fire" артисти презентують нову роботу. Гурт випустив нову версію хіта гурту KALUSH.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

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Звучання атмосферне

Вже восени відбудеться український концертний тур Kalush Orchestra, який охопить 10 міст.

"Йо! Колись зробили класний LIVE-кавер на KALUSH "Ти мене не маринуй", гоу слухати. Трек так же качає, тільки ще крутіше, вмикайте на повну й кайфоніть від звучання та бітів.", — коментує фронтмен обох гуртів Олег Псюк.

У композиції нове звучання, фольклорні мотиви Kalush Orchestra та фірмова читка від Олега Псюка".

"Завдяки сопілкам та аранжуванню створили щось дійсно атмосферне. Нарешті випускаємо цей LIVE та сподіваємося, що вам сподобається!", — прокоментував реліз Тимофій Музичук.

Нагадаємо, співачка Аліна Паш відверто висловилась про відносини з гуртом Kalush Orchestra після гучного скандалу на Нацвідборі "Євробачення-2022".

Раніше Kalush Orchestra стали амбасадором об’єднаної штурмової бригади Нацполіції.