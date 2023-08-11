Качає з перших секунд: Kalush Orchestra випустили атмосферний кавер
Після випуску треків Kalush Orchestra "Chase" та "Human" в рамках Spotify Singles та ще одної англомовної пісні "In the fire" артисти презентують нову роботу. Гурт випустив нову версію хіта гурту KALUSH.
Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.
Звучання атмосферне
Вже восени відбудеться український концертний тур Kalush Orchestra, який охопить 10 міст.
"Йо! Колись зробили класний LIVE-кавер на KALUSH "Ти мене не маринуй", гоу слухати. Трек так же качає, тільки ще крутіше, вмикайте на повну й кайфоніть від звучання та бітів.", — коментує фронтмен обох гуртів Олег Псюк.
У композиції нове звучання, фольклорні мотиви Kalush Orchestra та фірмова читка від Олега Псюка".
"Завдяки сопілкам та аранжуванню створили щось дійсно атмосферне. Нарешті випускаємо цей LIVE та сподіваємося, що вам сподобається!", — прокоментував реліз Тимофій Музичук.
Нагадаємо, співачка Аліна Паш відверто висловилась про відносини з гуртом Kalush Orchestra після гучного скандалу на Нацвідборі "Євробачення-2022".
Раніше Kalush Orchestra стали амбасадором об’єднаної штурмової бригади Нацполіції.