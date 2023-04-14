Kalush Orchestra презентували кліп на дуетну пісню з відомим канадським репером

Гурт Kalush Orchestra в американському місті Остін. Фото: менеджмент Kalush Orchestra

Переможці пісенного конкурсу "Євробачення-2022" гурт Kalush Orchestra відзвітували про співпрацю з відомим канадським репером BBNO$. Музиканти презентували композицію Ushme Uturbe та кліп не неї.

Відео доступне на YouTube-каналі Kalush Orchestra.

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Співпраця з канадським реп-виконавцем BBNO$, чий всесвітньо відомий сингл Lalala набрав понад 800 мільйонів прослуховувань на Spotify, стала важливою для Kalush Orchestra у створенні Ushme Uturbe. Артисти познайомилися в Остіні (Техас, США). Там вони й зняли відеокліп на спільну композицію. Знімальна група розміщувала зображення герб України (синій щит із золотим тризубом) на стінах будівель і світлофорах міста.

"Нам було так легко і весело працювати разом на знімальному майданчику, що здавалося, що ми давні друзі. Сподіваємося, вам сподобається результат нашої співпраці", — прокоментував прем’єру лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк.

Kalush Orchestra відвідав Остін у березні цього року, щоб виступити на престижному музичному фестивалі South by Southwest (SXSW). Гурт дав там три концерти та гастролювали по США з концертами в Клівленді, Орландо, Детройті та Атланті. Під час цих виступів гурт продавав гітари з підписами всіх учасників гурту. Було зібрано майже 14000 доларів на допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали що співачка Аліна Паш відверто висловилась про відносини з гуртом Kalush Orchestra після гучного скандалу на Нацвідборі "Євробачення-2022". Також ми розповідали, що Kalush Orchestra стали амбасадором об’єднаної штурмової бригади Нацполіції.