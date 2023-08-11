Качает с первых секунд: Kalush Orchestra выпустили атмосферный кавер
После выпуска треков Kalush Orchestra "Chase" и "Human" в рамках Spotify Singles и еще одной англоязычной песни "In the fire" артисты представят новую работу. Группа выпустила новую версию хита группы KALUSH.
Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.
Звучание атмосферное
Осенью состоится украинский концертный тур Kalush Orchestra, который охватит 10 городов. Сегодня артисты представили интересную новинку.
"Когда-то сделали классный LIVE-кавер на KALUSH "Ти мене не маринуй", гоу слушать. Трек так же качает, только еще круче, включайте по полной и кайфоните от звучания и битов", — комментирует фронтмен обеих групп Олег Псюк.
В композиции новое звучание, фольклорные мотивы Kalush Orchestra и фирменная читка от Олега Псюка.
"Благодаря свирели и аранжировке создали что-то действительно атмосферное. Наконец-то выпускаем этот LIVE и надеемся, что вам понравится!", — прокомментировал релиз Тимофей Музычук.
Напомним, певица Алина Паш откровенно высказалась об отношениях с группой Kalush Orchestra после громкого скандала на Нацотборе "Евровидения-2022".
Ранее Kalush Orchestra стали послом объединенной штурмовой бригады Нацполиции.