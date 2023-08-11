Качает с первых секунд: Kalush Orchestra выпустили атмосферный кавер

Группа Kalush Orchestra. Фото: менеджмент артистов

После выпуска треков Kalush Orchestra "Chase" и "Human" в рамках Spotify Singles и еще одной англоязычной песни "In the fire" артисты представят новую работу. Группа выпустила новую версию хита группы KALUSH.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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Звучание атмосферное

Осенью состоится украинский концертный тур Kalush Orchestra, который охватит 10 городов. Сегодня артисты представили интересную новинку.

"Когда-то сделали классный LIVE-кавер на KALUSH "Ти мене не маринуй", гоу слушать. Трек так же качает, только еще круче, включайте по полной и кайфоните от звучания и битов", — комментирует фронтмен обеих групп Олег Псюк.

В композиции новое звучание, фольклорные мотивы Kalush Orchestra и фирменная читка от Олега Псюка.

"Благодаря свирели и аранжировке создали что-то действительно атмосферное. Наконец-то выпускаем этот LIVE и надеемся, что вам понравится!", — прокомментировал релиз Тимофей Музычук.

Напомним, певица Алина Паш откровенно высказалась об отношениях с группой Kalush Orchestra после громкого скандала на Нацотборе "Евровидения-2022".

Ранее Kalush Orchestra стали послом объединенной штурмовой бригады Нацполиции.