Лариса Кадочникова прокоментувала мовний скандал, в який втрапила — подробиці

Лариса Кадочникова. Фото: скриншот

Акторка Лариса Кадочникова після гучного мовного скандалу пояснила, чому відмовилася говорити українською під час церемонії нагородження премії ім. Сергія Параджанова. Артистка назвала ситуацію "непорозумінням".

Свою позицію зірка фільму "Тіні забутих предків" пояснила у коментарі "Укрінформ".

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87-річна народна артистка пояснила, що тривалий час спілкувалася у побуті та на роботі російською, а з початком повномасштабної війни перейшла на українську. Однак під час премії на сцені, за словами акторки, вона розгубилася.

"Спогади про Сергія Параджанова, як і про фільм "Тіні забутих предків", досі викликають найглибші емоції. Я розгубилася… Так, у побуті та майже все своє життя я спілкувалася і виступала російською. Повномасштабне вторгнення змінило мене, мій рідний Театр Лесі Українки, моїх шанувальників, всю нашу країну. Україна — мій дім, і нікуди я не збираюсь. Я перейшла на українську мову на сцені і намагаюся, наскільки це можливо, спілкуватися нею в житті. Сподіваюся, що моє щире звернення вичерпає непорозуміння, що сталося", — висловилася Кадочникова.

Нагадаємо, скандал навколо акторки розгорівся після того, як вона відмовилася говорити українською мовою під час церемонії вручення премії Національної спілки кінематографістів України імені Сергія Параджанова у Будинку кіно. Зірка зробила свою промову російською та наголосила, що має право висловлюватися так, як їй зручно. У мережі виступ Кадочникової викликав бурхливу реакцію. Користувачі розкритикували 87-річну акторку та засудили її позицію.

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