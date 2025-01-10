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Було боляче — Терен обурився заявами своєї обраниці щодо мови

10 січня 2025 17:49
Марія Покровська - Редактор
Олександр Терен гнівно відреагував на висловлювання Інни Бєлєнь про мову - фото
Інна Бєлєнь та Олександр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb
Марія Покровська - Редактор

Ветеран російсько-української війни Олександр "Терен" Будько емоційно висловився про нещодавнє інтерв'ю своєї обраниці Інни Бєлєнь. "Холостяка" обурили висловлювання дівчини щодо української мови.

Своєю позицією військовий поділився в Instagram

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Терен висловився про заяви своєї дівчини щодо української мови

Днями переможниця шоу "Холостяк-13" дала інтерв'ю телеведучому Славі Дьоміну. Під час розмови журналіст порушив тему спілкування російською під час повномасштабної війни.

"Я не розумію людей, які прям гонять на російськомовних — у Саші таке є. Візьміть Харків, люди під обстрілами закривають збори, залишаються в місті, багато чого роблять. Я розумію, що за 10 років можна було перейти на мову. Але у нас там, коли я ще вчилась в школі, були російські книжки", — сказала в інтерв'ю Інна.

У відповідь Дьомін сказав, що не можна враховувати усі 10 років російського вторгнення, адже тоді "це не сприймалося, як війна", а варто брати до уваги лише останні три роки бойових дій. З чим обраниця Терена погодилася. Інтерв'ю вийшло наступного дня після того, як у своєму Instagram ветеран виклав допис про важливість мови.

Олександр Терен прокоментував інтерв'ю Інни Бєлєнь
Олександр Терен прокоментував інтерв'ю Інни Бєлєнь. Фото: instagram.com/tsvit_terenu 

Відповідь дівчини та її позицію в мовному питанні неабияк обурила ветерана. У соцмережі Олександр гнівно відповів Дьоміну та зізнався, що слова дівчини дуже розчарували його.

"Слава, тоді це не сприймалося як війна? Для кого? Для тебе? Хто ще досі не знає, що війна триває вже 11 рік?! Хто ще досі зневажає загиблих на війні з 2014?! За що вони віддавали свої життя? Щоб зараз казали, що це не рахувалось як війна? Я знав про це інтерв'ю. Але для мене було відкриттям позиція моєї дівчини в цьому моменті. Мені було боляче це дізнатись зараз.
Ми вже все обговорили між собою, але я мусив відреагувати і тут для свого читача", — висловився ветеран.

Терен відреагував на висловлювання Інни Бєлєнь
Терен відреагував на висловлювання своєї дівчини. Фото: instagram.com/tsvit_terenu 

Військовий наголосив, що вже багато років його позиція залишається незмінною. На думку Олександра, наразі в Україні неможливо толерувати щось, що пов'язано із країною-агресоркою. Ветерана підтримала донька покійної мовознавиці Ірини Фаріон.

"Моя позиція незмінна вже багато років і була такою завжди.
Як українець, як ветеран, як людина, що втратила ноги на війні, захищаючи кожного українця з Харкова, Дніпра, Києва та інших міст, я не можу і не хочу толерувати нічого російського. Тому завжди розраховую на підтримку суспільства", — написав Олександр.

Олександр Терен висловився щодо мовного питання
Олександр Терен висловився щодо мови. Фото: instagram.com/tsvit_terenu 

Нагадаємо, раніше Інна Бєлєнь відреагувала на критику її зовнішності в мережі.

Також ми писали, що фіналістка "Холостяка" показала побачення з Тереном, яке вирізали з шоу.

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