MÉLOVIN розкритикував Мар'яну Безуглу

Співак MÉLOVIN. Фото: Instagram/melovin_official

Відомий український співак MÉLOVIN прокоментував порівняння народної депутатки Мар'яни Безуглої представників ЛГБТ-спільноти з людьми, що мають "відхилення". Артист назвав нардепку невігласкою.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

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Нещодавно нардепка Мар'яна Безугла назвала представників ЛГБТ-спільноти людьми з "психофізіологічними відхиленнями" та порівняла орієнтацію із хворобами шкіри та ожирінням.

"Не маю нічого проти представників ЛГБТ, людей з ожирінням тощо. Оцінюю лише вчинки, характер і здібності конкретної людини в конкретному контексті. Однак важливо розуміти, що згадані та багато інших станів є відхиленнями від норми або, з наукової точки зору, хворобами", — написала вона в соцмережах.

MÉLOVIN різко розкритикував висловлювання Безуглої. Музикант назвав її невігласкою та вважає доцільним перевіряти психічний нардепів перед отриманням мандата.

"Порівняння орієнтації людини з ожирінням та псоріазом є чудовим заголовком та перевіркою соціуму на невігластво. Слово "невіглас" — це іменник, котрий описує людину в стані несвідомості або навіть когнітивного дисонансу, які свідомо ігнорують або нехтують важливою інформацією чи фактами", — додав артист та дав поради читачам, як розвивати критичне мислення.

Нагадаємо, раніше ми писали про зради колишнього хлопця MÉLOVIN. А також артист на початку січня став хрещеним батьком.